Jedan jako važan obiteljski trenutak obilježit će povratak princa Harryja u Britaniju

Princ Harry sljedećeg mjeseca planira doputovati u Ujedinjeno Kraljevstvo s Meghan Markle i djecom te prvi put odvesti Archieja i Lilibet na grob njihove bake, princeze Diane, na imanju Althorp.

Princ Harry u srpnju bi trebao doputovati u Ujedinjeno Kraljevstvo zajedno sa suprugom Meghan Markle te djecom, princem Archiejem i princezom Lilibet.

Osim službenih obveza, putovanje će imati i duboko emotivnu notu jer Harry planira prvi put odvesti svoju djecu na grob njihove bake, princeze Diane.

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Princ Harry i Meghan Markle - 2 Foto: Instagram / Planet / Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Posjet bi se trebao dogoditi na imanju Althorp House u Northamptonshireu, gdje je Diana odrasla i gdje je pokopana nakon tragične smrti 1997. godine. Grob se nalazi na otočiću usred ukrasnog jezera, a Archie i Lilibet, koji imaju sedam i pet godina, dosad ga nisu imali priliku posjetiti.

Razlog tome bio je dugogodišnji spor oko sigurnosne zaštite Harryja i britanske vlade nakon što su se 2020. godine povukli s dužnosti aktivnih članova britanske kraljevske obitelji i preselili u Kaliforniju.

Princ Harry i Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 1 Foto: Profimedia

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Vijest o mogućem posjetu dodatno je potaknula nagađanja nakon što je objavljeno da će Althorp House, kojim upravlja Dianin brat Charles Spencer, tijekom dva dana biti zatvoren za javnost. Takvo što smatra se vrlo neuobičajenim jer je povijesno imanje otvoreno posjetiteljima samo tijekom srpnja i kolovoza te se, nakon otvaranja sezone, rijetko zatvara.

Princ Harry - 2 Foto: Afp

Meghan Markle i princ Harry - 4 Foto: Afp

Harry će u Velikoj Britaniji sudjelovati i u obilježavanju odbrojavanja do početka Invictus Igara u Birminghamu, a planirani su i susreti s humanitarnim organizacijama WellChild i Scotty's Little Soldiers. Istodobno će to biti prvi posjet Archieja i Lilibet Ujedinjenom Kraljevstvu još od proslave Platinastog jubileja kraljice Elizabete II. 2022. godine.

Emotivna povezanost princa Harryja s Althorpom dobro je poznata. U svojim memoarima "Rezerva" opisao je kako je 2022. godine, na 25. obljetnicu majčine smrti, čamcem odveo Meghan do Dianina groba.

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry Foto: Profimedia

"Napokon sam doveo djevojku svojih snova kući da upozna mamu", napisao je tada, otkrivši da je nakon polaganja cvijeća zatekao Meghan kako kleči pokraj nadgrobnog kamena zatvorenih očiju.

Predstojeći posjet tako neće biti samo još jedno Harryjevo putovanje u domovinu, nego i posebno obiteljsko iskustvo tijekom kojeg će njegova djeca prvi put upoznati mjesto na kojem počiva žena čije nasljeđe i danas snažno obilježava britansku kraljevsku obitelj.

Koliko je Harry postao izoliran, pokazao je i nedavno potez kraljevske obitelji, o čemu više čitajte OVDJE.

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