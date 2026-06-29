Lijepa kći Gorana Višnjića pojavila se u Rovinju, mnogi kažu da je jedna od najljepših Hrvatica

Lana Lourdes Rupić, aktualna Kraljica Hrvatske i kći Gorana Višnjića, privukla je veliku pozornost na manifestaciji Noć zvijezda, mode i kulture 2026. u Rovinju.

Lana Lourdes Rupić, aktualna Kraljica Hrvatske i kći proslavljenog hrvatskog glumca s holivudskom adresom Gorana Višnjića, bila je među najzapaženijim uzvanicama i sudionicama manifestacije Noć zvijezda, mode i kulture 2026., koja je održana na Trgu Maršala Tita u Rovinju.

U elegantnom mediteranskom ambijentu mlada je ljepotica privukla brojne poglede te još jednom opravdala titulu jedne od najljepših Hrvatica.

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Lana Lourdes Rupić - 2 Foto: GIORDANO CELLICH

Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: GIORDANO CELLICH

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Manifestacija je i ove godine okupila brojne uzvanike iz svijeta mode, kulture i javnog života, a Lana se istaknula svojim elegantnim izdanjem i sigurnim nastupom na modnoj pisti. Publika je s posebnim zanimanjem pratila njezino pojavljivanje, ponajviše zbog činjenice da je riječ o kćeri jednog od najuspješnijih hrvatskih glumaca, koji već godinama gradi zavidnu karijeru u Hollywoodu.

Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Lana Lourdes Rupić - 2 Foto: Josip Čekada/PR

Iako dolazi iz poznate obitelji, Lana posljednjih mjeseci gradi vlastiti put u javnosti. Osvajanjem titule Kraljice Hrvatske skrenula je pozornost na sebe, a nastupi na ovakvim događanjima pokazuju da se odlično snalazi u svijetu mode i javnih događanja.

Noć zvijezda, mode i kulture još je jednom potvrdila status jednog od najvažnijih ljetnih modnih događaja u Istri, a među brojnim dizajnerima, modelima i poznatim uzvanicima upravo je Lana Lourdes Rupić bila jedno od lica koje je privuklo najviše pozornosti publike i fotografa.

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