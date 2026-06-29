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Ministra Glavinu u rijetkom izlasku zasjenila je lijepa supruga, zbog njega je napustila Ameriku

Piše E. G., Danas @ 14:09 Celebrity komentari
Tonči Glavina i Tracey Allison Glavina - 4 Tonči Glavina i Tracey Allison Glavina - 4 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Ministar Tonči Glavina na Melodije Jadrana stigao je sa suprugom Tracey Allison, Amerikankom s kojom je u braku 16 godina.

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