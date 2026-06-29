Ministra Glavinu u rijetkom izlasku zasjenila je lijepa supruga, zbog njega je napustila Ameriku

Ministar Tonči Glavina na Melodije Jadrana stigao je sa suprugom Tracey Allison, Amerikankom s kojom je u braku 16 godina.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pojavio se na ovogodišnjim Melodijama Jadrana u posebnom društvu. Uz njega je bila supruga Tracey Allison, koja se zajedno s njim preselila iz Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatsku, a zajedno su uživali u jednoj od najpoznatijih glazbenih večeri na Jadranu.

Par je rado pozirao fotografima, a pažnju je privukla njihova ležerna, ali elegantna modna kombinacija. Glavina se odlučio za bijelu lanenu košulju, tamnoplave hlače i bijele tenisice, dok je Allison zablistala u dugoj cvjetnoj haljini s upečatljivim ružičastim i plavim motivima.

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Tonči Glavina i Tracey Allison Glavina - 1 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Tonči Glavina i Tracey Allison Glavina - 3 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Na festivalu su se družili s brojnim uzvanicima, a u jednom trenutku fotografirali su se i s Tomislavom Mrduljašem, direktorom Melodija Jadrana.

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Ministar Glavina živio je punih deset godina u SAD-u, gdje je nakon srednje škole u Oklahomi završio poslovnu ekonomiju i marketing u Delawareu, a potom je stekao i MBA diplomu, smjer izvršnog menadžmenta i strateškog poslovnog upravljanja.

Tonči Glavina i Tracey Allison Glavina - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Tonči Glavina, Tracey Allison Glavina i djeca Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Tonči Glavina i Tracey Allison Glavina - 4 Foto: Josko Ponos / CROPIX

Upravo u Americi upoznao je i Tracey, s kojom je u braku od rujna 2010. te imaju dvoje djece. Na tvrđavi Klis zajedno su preuredili 400 godina staru obiteljsku kuću, a potom su kupili i zemljište na kojem su posađene između ostaloga i masline.

Za razliku od supruga koji je na poziciji, Tracey nije često u javnosti, no jednom prilikom dala je intervju poznatom blogeru Paulu Bradburyju, a govorila je o svom životu u Hrvatskoj. Govori četiri jezika, a svojedobno je statirala u hit-seriji "Igra prijestolja".

Tonči Glavina i Tracey Allison Glavina Foto: Nikola Vilic / CROPIX

Tonči Glavina i Tracey Allison Glavina - 3 Foto: Josko Ponos / CROPIX

Tonči i Tracey Glavina - 2 Foto: PR

Njihov zajednički dolazak nije prošao nezapaženo, a Tracey Allison još je jednom pokazala koliko rado prati supruga u važnim javnim trenucima tijekom boravka u Hrvatskoj.

Na Melodijama Jadrana je bila i Jelena Rozga s roditeljima, o čemu više čitajte OVDJE.

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