Seksi prorez na neočekivanom mjestu dodatno je naglasio savršenu figuru Jelene Rozge

Jelena Rozga oduševila je publiku na Melodijama Jadrana u elegantnoj žutoj haljini, a iz prvih redova podržali su je roditelji te autorski dvojac Tonči i Vjekoslava Huljić.
Jelena Rozga priredila je još jednu večer za pamćenje na Melodijama Jadrana, gdje je pred publikom nastupila u elegantnoj, pripijenoj haljini u upečatljivoj žuto-zelenoj nijansi koja je dodatno naglasila njezinu vitku figuru i prepoznatljivu eleganciju.3 vijesti o kojima se priča ljubavni misterij Fanovi uvjereni da Jakov Jozinović ljubi poznatu pjevačicu: Obrisani video pokrenuo lavinu nagađanja! "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka" mlada i zgodna Minijaturna haljina za utakmicu: Supruga neprobojnog vratara privukla je sve poglede
Splitska pjevačica na pozornicu je izašla s osmijehom i novim hitom "Ljubi me", a publika ju je tijekom cijelog nastupa pratila uglas.
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Jelena Rozga - 4 Foto: Duje Klaric / CROPIX
Jelena Rozga Foto: Zvonomir Barisin/PIXSELL/Pixsell
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Za ovu posebnu večer odabrala je dugačku haljinu s asimetričnim izrezom, izrezom na boku, dugim rukavom i drapiranim detaljima koji su istaknuli njezinu siluetu. Jednostavna frizura do ramena i diskretan nakit zaokružili su modno izdanje koje nije prošlo nezapaženo.
Jelena Rozga - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Jelena Rozga - 5 Foto: Duje Klaric / CROPIX
Posebnu podršku Jelena je imala i izvan pozornice. Među uzvanicima su bili njezini roditelji Marija i Ante, koji su s ponosom pratili nastup svoje kćeri, a večer nisu propustili ni Tonči i Vjekoslava Huljić, autorski dvojac koji godinama stoji iza brojnih njezinih najvećih hitova.
Jelena Rozga - 6 Foto: Duje Klaric / CROPIX
Jelena Rozga - 1 Foto: Duje Klaric / CROPIX
Melodije Jadrana i ove su godine okupile brojna poznata imena domaće glazbene scene, a Rozgin koncert bio je jedan od najiščekivanijih dijelova programa. Pjevačica je publiku provela kroz presjek svoje bogate karijere i još jednom potvrdila zašto već desetljećima slovi za jednu od najomiljenijih domaćih izvođačica.
Na ovogodišnjim Melodijama Jadrana imala je i zasebnu večer za koncert prepun hitova, o čemu više čitajte OVDJE.
Nedavno je progovorila o svojoj obitelji, a više o tome čitajte OVDJE.
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