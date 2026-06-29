Nakon vlastite borbe s rakom princeza Kate Middleton učinila je nešto zbilja posebno

Princeza od Walesa pokazala je nevjerojatnu snagu i odlučnost – samo godinu dana nakon vlastite borbe s rakom uspješno je završila jedan od najzahtjevnijih planinarskih izazova u Velikoj Britaniji te pritom poslala dirljivu poruku svima koji prolaze kroz istu bitku.

Princeza od Walesa Kate Middleton završila je jedan od najzahtjevnijih planinarskih izazova u Ujedinjenom Kraljevstvu – Three Peaks Challenge – tijekom kojeg je u manje od 24 sata osvojila najviše vrhove Škotske, Engleske i Walesa. Time je, prema dostupnim informacijama, postala prvi član britanske kraljevske obitelji kojem je to uspjelo.

Na cilj nije stigla sama. Ondje su je dočekali suprug princ William, njihovo troje djece George, Charlotte i Louis, kao i njezini roditelji Carole i Michael Middleton te brat James. Nakon iscrpljujućeg izazova nije skrivala osmijeh, a fotografije s posljednjeg vrha obišle su svijet.

Sve je krenulo u subotu navečer, kada se Kate uputila prema vrhu Ben Nevisa, najviše planine u Velikoj Britaniji. Iako je riječ o fizički iznimno zahtjevnom pothvatu koji uključuje gotovo 37 kilometara hodanja, više od 3000 metara uspona i stotine kilometara putovanja između planina, Kate od početka naglašava da joj cilj nije bio dokazati koliko može izdržati.

Kate Middleton Foto: Prince and Princess of Wales / Ferrari / Profimedia

Princeza je njime željela skrenuti pozornost na život ljudi koji se bore s rakom, ali i na razdoblje koje dolazi nakon liječenja. Istodobno je prikupljala sredstva za ''Royal Marsden Cancer Charity'', zakladu bolnice u kojoj se i sama liječila.

Kate Middleton - 8 Foto: Profimedia

''Rak ne pogađa samo tijelo. Mijenja način na koji razmišljate i osjećate te duboko utječe na svaki aspekt života. To znam iz osobnog iskustva, a put kroz liječenje i oporavak zahtijeva mnogo više od same medicine.'', napisala je Kate.

Kate Middleton Foto: Profimedia

''Nisam se odlučila na ''National Three Peaks Challenge'' samo kao na fizički pothvat, već i kao priliku da istražim život nakon dijagnoze i na svoj način vratim zajednici dio onoga što sam primila. Želim podići svijest o tome koliko je važna cjelovita skrb za osobe koje prolaze kroz teško razdoblje liječenja.''

Kate Middleton - 5 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 7 Foto: Profimedia

Dodala je da oporavak nije samo pitanje izliječenja bolesti, nego i pronalaska ravnoteže te očuvanja mentalnog i emocionalnog zdravlja.

Na kraju je svima koji prolaze kroz istu životnu bitku uputila jednostavnu, ali snažnu poruku.

''Molim vas, znajte da niste sami.''

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Ovim je pothvatom Kate dokazala da želi iskoristiti vlastito iskustvo kako bi pomogla drugima. Umjesto da svoju priču zadrži za sebe, pretvorila ju je u poruku podrške tisućama ljudi koji se svakodnevno suočavaju s dijagnozom raka.

Kate Middleton - 8 Foto: Profimedia

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