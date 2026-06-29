Naš poznati influencer odvažio se na veliki poslovni pothvat u centru Zagreba

Novi poslovni pothvat Marka Vuletića uskoro bi mogao privući brojne ljubitelje matche jer se u Frankopanskoj ulici otvara prvi specijalizirani matcha bar u Zagrebu.

Influencer i poduzetnik Marko Vuletić uskoro će otvoriti novi kafić u središtu Zagreba. Riječ je o specijaliziranom matcha baru koji će svoja vrata otvoriti u Frankopanskoj ulici, tik uz tramvajsku stanicu, a na projektu surađuje s još dvojicom kolega Tomislavom Perkom i Dagmar Matijević-Klobučar.

Marko Vuletić - 2 Foto: Screenshot

Vuletić je novost podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je otkrio da su pripreme u završnoj fazi te da bi otvorenje trebalo biti za otprilike dva mjeseca.

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Kako je ispričao, posljednjih šest mjeseci proveo je putujući Europom i istražujući koncept, dok su paralelno radili na uređenju prostora i osmišljavanju ponude.

Marko Vuletić - 3 Foto: Screenshot

U projektu sudjeluje i Tomislav Perko, putopisac i poduzetnik koji stoji iza jednog poznatog zagrebačkog bara koji se posljednjih godina prometnuo u jedno od popularnijih mjesta u gradu, pa ne čudi što se ekipa odlučila na novi poslovni iskorak.

Tomislav Perko i Dagmar Matijević-Klobučar Foto: Screenshot

Otvaranje matcha bara dolazi u trenutku kada ovaj napitak bilježi veliku popularnost, posebno među mlađom publikom.

Marko Vuletić - 1 Foto: Screenshot

Marko je nedavno objavio i kako napreduje renovacija prostora, više pogledajte OVDJE.

Ako sve bude teklo prema planu, ljubitelji matche uskoro će dobiti novu adresu u samom centru grada.

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