Tko je Hrvatica koja je osvojila Hollywood? Stoji iza serije koja ruši rekorde gledanosti

Hrvatska redateljica Maja Vrvilo dio je kreativnog tima iza ''I Will Find You'', serije koja je postala jedan od najvećih ovogodišnjih hitova.

Dok je novi triler ''I Will Find You'' u samo nekoliko dana zasjeo na vrh globalne ljestvice gledanosti na jednoj od vodećih streaming platformi, dio njegove priče ispisala je i hrvatska redateljica Maja Vrvilo. Iskusna filmašica, koja već godinama radi na najvećim američkim televizijskim produkcijama, režirala je dio epizoda serije nastale prema romanu Harlana Cobena.

Trailer serije pogledajte OVDJE.

Serija prati Davida Burroughsa, muškarca koji služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog ubojstva vlastitog sina. Njegov se život potpuno mijenja kada dobije naznake da bi dijete moglo biti živo, što pokreće napetu potragu za istinom. Glavnu ulogu tumači Sam Worthington, a režiju uz Brada Andersona potpisuje i Maja Vrvilo.

Iako danas radi na najvećim svjetskim produkcijama, Vrvilo je karijeru započela u Hrvatskoj. Diplomirala je filmsku montažu u Zagrebu, a sredinom devedesetih preselila se u Sjedinjene Američke Države, gdje je školovanje nastavila na prestižnom American Film Instituteu. Nakon godina rada kao montažerica postupno se okrenula režiji, po kojoj je danas najpoznatija.

Maja Vrvilo - 2 Foto: Instagram

Tijekom karijere režirala je epizode brojnih uspješnih serija, među kojima su ''Prison Break'', ''Elementary'', ''Gotham'', ''Person of Interest'', ''The Wheel of Time'', kao i nekoliko naslova iz franšize ''Star Trek'', uključujući ''Discovery'', ''Picard'' i ''Strange New Worlds''. Upravo ju je iskustvo rada na velikim produkcijama preporučilo za ovaj visokoprofilni projekt.

Pogledaji ovo Celebrity Mostarska influencerica privukla pažnju hit-haljinom u bojama Hrvatske i BiH: ''Jedna haljina, dvije nacije''

U intervjuima je istaknula kako joj je montažersko iskustvo pomoglo da unaprijed ''vidi'' gotovu epizodu, no priznala je i da prijelaz u redateljske vode nije bio jednostavan, osobito kada je riječ o radu s glumcima. S vremenom je razvila prepoznatljiv stil koji se oslanja na detaljnu pripremu i povjerenje među ekipom, što ju je svrstalo među cijenjena redateljska imena američke televizije.

Maja Vrvilo fotografija sa seta Foto: Instagram

Velik uspjeh serije ''I Will Find You'' još je jedna potvrda njezina statusa u Hollywoodu, ali i podsjetnik da iza nekih od najgledanijih svjetskih serija stoje hrvatski autori čiji rad često prolazi ispod radara domaće javnosti.

Pogledaji ovo Celebrity Neočekivan susret Mladena Grdovića i Franke Batelić u Torontu, pjevač otkrio detalje razgovora

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Duje Ćaleta-Car u zagrljaju djece: Objava koja govori više od riječi

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tko je Kolumbijka koja je osvojila društvene mreže? Postala je jedna od najpoznatijih navijačica Svjetskog prvenstva

