Donosimo vam pet najboljih romantičnih komedija koje su kao stvorene za ljeto

Od kultnih klasika do omiljenih hitova s početka 2000-ih, romantične komedije već desetljećima osvajaju gledatelje šarmantnim pričama i nezaboravnom kemijom glavnih glumaca.
Ljeto je idealno vrijeme za lagane, duhovite i romantične filmove koji popravljaju raspoloženje. Ako tražite naslove uz koje ćete se nasmijati, zaljubiti u likove i zaboraviti na svakodnevicu, ovih pet kultnih romantičnih komedija pravi su izbor.3 vijesti o kojima se priča vruća atmosfera Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile ukrala svu pažnju! Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša? lako se prenosi Naš glumac upozorio na opasnu bakteriju u Jadranu: "Mene je razvalilo, mog oca stvarno unazadilo..."
1. Pretty Woman (1990.)
Jedna od najpoznatijih romantičnih komedija svih vremena donijela je nezaboravne uloge Juliji Roberts i Richardu Gereu. Roberts glumi Vivian Ward, živahnu mladu ženu koja sasvim slučajno upoznaje uspješnog poslovnog čovjeka Edwarda Lewisa. Ono što počinje kao neobičan dogovor ubrzo prerasta u priču koja je osvojila milijune gledatelja diljem svijeta i učinila ''Pretty Woman'' bezvremenskim filmskim klasikom.
Romantične komedije Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia
Julia Roberts (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
2. Notting Hill (1999.)
Hugh Grant i Julia Roberts predvode jednu od najpoznatijih ljubavnih priča filmskog žanra. On je vlasnik male knjižare u londonskom ''Notting Hillu'', a ona jedna od najvećih holivudskih zvijezda. Njihov neočekivani susret prerasta u romansu koja je osvojila publiku diljem svijeta.
Julia Roberts (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images
Hugh Grant Foto: Afp
3. 10 Things I Hate About You (1999.)
Moderna adaptacija Shakespeareove komedije ''Ukroćena goropadnica'' donijela je nezaboravne uloge Heatha Ledgera, Julije Stiles, Josepha Gordona-Levitta i Larise Oleynik. Smještena u srednjoškolsko okruženje, ova romantična komedija i danas je omiljena zbog duhovitih scena, šarma i odličnog soundtracka.
Heath Ledger - 2 Foto: Profimedia
Heath Ledger - 11 Foto: Profimedia
Julia Stiles Foto: Profimedia
4. How to Lose a Guy in 10 Days (2003.)
Kate Hudson i Matthew McConaughey glume Andie Anderson i Benjamina Barryja, dvoje ljudi koji ulaze u vezu iz potpuno različitih razloga, ne sluteći kamo će ih ona odvesti. Uz puno humora, romantičnih zapleta i odličnu kemiju glavnih glumaca, ovaj film postao je jedan od najprepoznatljivijih rom-com hitova 2000-ih i nezaobilazan naslov za sve ljubitelje žanra.
Romantične komedije Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia
5. 27 Dresses (2008.)
Katherine Heigl i James Marsden predvode ovu šarmantnu romantičnu komediju u kojoj Heigl glumi Jane Nichols, ženu koja je čak 27 puta bila djeveruša, ali nikada mladenka. Kada se njezina mlađa sestra zaljubi u muškarca u kojeg je i sama potajno zaljubljena, Jane se nađe u nizu komičnih i emotivnih situacija koje je tjeraju da preispita vlastite želje i ljubavni život. Zahvaljujući duhovitim scenama i simpatičnoj kemiji glavnih glumaca, ''27 Dresses'' postao je jedan od omiljenih rom-com naslova 2000-ih.
Katherine Heigl - 11 Foto: Profimedia
Katherine Heigl - 7 Foto: Profimedia
Bez obzira volite li kultne klasike ili novije hitove, ovih pet romantičnih komedija savršen su izbor za opuštene ljetne večeri. Svaki od njih donosi dozu humora, romantike i nezaboravnih filmskih trenutaka zbog kojih im se publika iznova vraća.
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