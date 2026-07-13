Donosimo vam pet najboljih romantičnih komedija koje su kao stvorene za ljeto

Od kultnih klasika do omiljenih hitova s početka 2000-ih, romantične komedije već desetljećima osvajaju gledatelje šarmantnim pričama i nezaboravnom kemijom glavnih glumaca.

Ljeto je idealno vrijeme za lagane, duhovite i romantične filmove koji popravljaju raspoloženje. Ako tražite naslove uz koje ćete se nasmijati, zaljubiti u likove i zaboraviti na svakodnevicu, ovih pet kultnih romantičnih komedija pravi su izbor.

1. Pretty Woman (1990.)

Jedna od najpoznatijih romantičnih komedija svih vremena donijela je nezaboravne uloge Juliji Roberts i Richardu Gereu. Roberts glumi Vivian Ward, živahnu mladu ženu koja sasvim slučajno upoznaje uspješnog poslovnog čovjeka Edwarda Lewisa. Ono što počinje kao neobičan dogovor ubrzo prerasta u priču koja je osvojila milijune gledatelja diljem svijeta i učinila ''Pretty Woman'' bezvremenskim filmskim klasikom.

Romantične komedije Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Julia Roberts (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

2. Notting Hill (1999.)

Hugh Grant i Julia Roberts predvode jednu od najpoznatijih ljubavnih priča filmskog žanra. On je vlasnik male knjižare u londonskom ''Notting Hillu'', a ona jedna od najvećih holivudskih zvijezda. Njihov neočekivani susret prerasta u romansu koja je osvojila publiku diljem svijeta.

Julia Roberts (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Hugh Grant Foto: Afp

3. 10 Things I Hate About You (1999.)

Moderna adaptacija Shakespeareove komedije ''Ukroćena goropadnica'' donijela je nezaboravne uloge Heatha Ledgera, Julije Stiles, Josepha Gordona-Levitta i Larise Oleynik. Smještena u srednjoškolsko okruženje, ova romantična komedija i danas je omiljena zbog duhovitih scena, šarma i odličnog soundtracka.

Heath Ledger - 2 Foto: Profimedia

Heath Ledger - 11 Foto: Profimedia

Julia Stiles Foto: Profimedia

4. How to Lose a Guy in 10 Days (2003.)

Kate Hudson i Matthew McConaughey glume Andie Anderson i Benjamina Barryja, dvoje ljudi koji ulaze u vezu iz potpuno različitih razloga, ne sluteći kamo će ih ona odvesti. Uz puno humora, romantičnih zapleta i odličnu kemiju glavnih glumaca, ovaj film postao je jedan od najprepoznatljivijih rom-com hitova 2000-ih i nezaobilazan naslov za sve ljubitelje žanra.

Romantične komedije Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

5. 27 Dresses (2008.)

Katherine Heigl i James Marsden predvode ovu šarmantnu romantičnu komediju u kojoj Heigl glumi Jane Nichols, ženu koja je čak 27 puta bila djeveruša, ali nikada mladenka. Kada se njezina mlađa sestra zaljubi u muškarca u kojeg je i sama potajno zaljubljena, Jane se nađe u nizu komičnih i emotivnih situacija koje je tjeraju da preispita vlastite želje i ljubavni život. Zahvaljujući duhovitim scenama i simpatičnoj kemiji glavnih glumaca, ''27 Dresses'' postao je jedan od omiljenih rom-com naslova 2000-ih.

Katherine Heigl - 11 Foto: Profimedia

Katherine Heigl - 7 Foto: Profimedia

Bez obzira volite li kultne klasike ili novije hitove, ovih pet romantičnih komedija savršen su izbor za opuštene ljetne večeri. Svaki od njih donosi dozu humora, romantike i nezaboravnih filmskih trenutaka zbog kojih im se publika iznova vraća.

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