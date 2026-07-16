Film Svadba osvojio četiri Zlatne arene na 73. Pulskom filmskom festivalu

Film Svadba redatelja Igora Šeregija osvojio je četiri priznanja na 73. Pulskom filmskom festivalu, potvrdivši svoj status jednog od najuspješnijih domaćih filmskih ostvarenja posljednjih godina.

Žiri Nacionalnog programa u sastavu: Vinko Brešan, Hrvoslava Brkušić, Tina Hajon, Tanja Lacko i Ivan Ramljak film je nagradio Zlatnom arenom za produkciju, Zlatnom arenom za najbolju sporednu mušku ulogu, Zlatnom arenom za casting te Posebnom Zlatnom arenom za izniman doprinos glumačkom ansamblu.

Zlatna arena za produkciju dodijeljena je producentima Ivanu Kelavi i Marku Jociću za produkcijsku izvrsnost ostvarenu kroz uspješnu komunikaciju s publikom, okupljanje vrhunskog autorskog tima i stvaranje uvjeta u kojima je snažna autorska vizija pretočena u cjelovit i prepoznatljiv filmski projekt. ''Redatelj Igor i ja od Akademije želimo napraviti komercijalni film za publiku i sad smo se trudili unatoč financijskim limitima napraviti najprije film vrijedan šušura, a onda i šušur vrijedan filma. Na tom putu nam je pomoglo puno ljudi, od ekipe i casta do distributera. Svima im zahvaljujem, kao i žiriju koji je to prepoznao'', izjavio je Kelava.

Roko Sikavica osvojio je Zlatnu arenu za najbolju sporednu mušku ulogu, za ulogu Budimira, a žiri je istaknuo njegovu inteligentno izgrađenu interpretaciju u kojoj suptilnim humorom i smirenom prisutnošću stvara izvrstan kontrapunkt iracionalnosti ostalih likova. ''Ovakve nagrade su lijepe jer traju jednu večer, ali ljudi s kojima radiš i film koji ostane iza vas traju puno duže. Zato ovu Zlatnu arenu doživljavam kao priznanje jednom zajedničkom radu. Hvala Igoru Šeregiju što je vjerovao da mogu ispričati ovu priču zajedno s njim i hvala cijeloj ekipi Svadbe. Film je uvijek zajednički posao, a ova nagrada me samo podsjeća koliko sam imao sreće biti dio takve ekipe'', rekao je Roko Sikavica.

Zlatna arena za casting dodijeljena je filmu Svadba za okupljanje vrhunskih glumaca i mladih talenata u skladnu kolektivnu igru iz koje prirodno proizlaze humor i životnost filma.

Posebna Zlatna arena za izniman doprinos glumačkom ansamblu pripala je Lindi Begonja za ulogu Marije, za osebujan humor i dojmljivu kreaciju snažnog, autentičnog ženskog lika te iznimnu sposobnost da svojom originalnom glumačkom igrom poveže i obogati raznolik filmski kolektiv. „Posebno mi je drago što sam ovu Zlatnu arenu dobila za doprinos glumačkom ansamblu filma Svadba. Film je kolektivna umjetnost i upravo zato ovakvo priznanje za mene ima posebnu vrijednost , ono je rezultat odnosa, povjerenja i zajedničkog rada cijele ekipe. Drago mi je što sam bila dio filma koji humorom otvara pitanje identiteta, onoga što mislimo da jesmo, onoga što nam je zadano i onoga što sami biramo. Hvala žiriju Pulskog filmskog festivala na ovom priznanju, Igoru Šeregiju na povjerenju i cijeloj ekipi filma Svadba“ izjavila je Linda Begonja.

Nagrade u Puli kruna su velikog uspjeha koji Svadba ostvaruje od početka svog kino života. Film je postao najgledaniji hrvatski film svih vremena, a upravo na svečanom otvorenju 73. Pulskog filmskog festivala obilježio je dolazak 800 000. gledatelja. Pulska Arena bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a večer svečanog otvorenja festivala pretvorila se u proslavu filma koji je ispisao novo poglavlje hrvatske kinematografije.

Izniman glumački ansambl Svadbe okupio je neka od najistaknutijih imena hrvatske i regionalne scene; Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonja, Vesnu Trivalić, Anđelku Stević Žugić, Roka Sikavicu, Niku Grbelja, Marka Grabeža, Jelisavetu Seku Sablić, Srđana Žiku Todorovića, Snježanu Sinovčić Šiškov, Dejana Aćimovića, Gorana Grgića, Janka Popović Volarića, Marka Miljkovića, Denisa Murića i Nevenu Nerandžić, uz niz drugih istaknutih regionalnih i hrvatskih glumaca.

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić. Autorsku ekipu čine redatelj Igor Šeregi, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, skladatelj Dubravko Robić, dizajner zvuka Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule i majstorica maske Snježana Gorup.