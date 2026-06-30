Priča o filmu koji je osvojio svijet: Od odbačenog scenarija do najvećeg hita

Scenarij koji je godinama čekao zeleno svjetlo danas je jedan od najvećih filmskih uspjeha na streaming platformi.

Nekada je bio tek hvaljeni scenarij bez jasne budućnosti, a danas je filmski hit koji osvaja gledatelje diljem svijeta. Romantična drama ''Voicemails for Isabelle'' nakon dugog i neizvjesnog puta došla je pred publiku te se u vrlo kratkom roku popela na prvo mjesto najgledanijih filmova na jednoj od vodećih streaming platformi.

Nick Robinson i Zoey Deutch - 1 Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Dok su posljednjih tjedana ljestvicama gledanosti dominirali napeti trileri i ozbiljne drame, film redateljice i scenaristice Leah McKendrick uspio je privući pažnju sasvim drugačijom pričom. Na IMDb-ju ima ocjenu 7,4, dok je na ''Rotten Tomatoesu'' ostvario 84 posto pozitivnih kritika, a mnogi ga preporučuju upravo zbog emotivne priče koja na nenametljiv način govori o gubitku, obitelji i novim počecima.

Trailer filma pogledajte OVDJE.

Glavne uloge tumače Zoey Deutch i Nick Robinson, čiji likovi upoznavanje duguju sasvim neobičnom spletu okolnosti.

Nick Robinson i Zoey Deutch Foto: Instagram

Film prati Jill, mladu ženu koja se nakon smrti sestre Isabelle teško nosi s gubitkom. Kako bi sačuvala osjećaj povezanosti, nastavlja ostavljati glasovne poruke na njezin stari telefonski broj. Ono što ne zna jest da broj više nije neaktivan – koristi ga Wes, potpuni stranac koji slučajno počinje preslušavati njezine poruke. Iz tog neobičnog početka razvija se priča o tugovanju, iscjeljenju i novoj prilici za ljubav.

Leah McKendrick ranije je otkrila da je scenarij velikim dijelom inspiriran njezinim odnosom s mlađom sestrom te da je film svojevrsna posveta njihovoj povezanosti. Iako danas ruši rekorde gledanosti, put do realizacije bio je iznimno dug.

Nick Robinson Foto: Instagram

Nick Robinson Foto: Instagram

Projekt je još 2019. godine otkupio Sony, a tada su glavnu ulogu trebali igrati Hailee Steinfeld, dok je redateljsku palicu trebala preuzeti Sharon Maguire, poznata po filmu ''Dnevnik Bridget Jones''. Scenarij je iste godine završio na prestižnoj holivudskoj ''Black Listi'', popisu najboljih neproduciranih scenarija.

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Unatoč velikim očekivanjima, projekt je zapeo u razvoju. Promjene u produkciji, rasporedi glumaca i drugi izazovi doveli su do toga da se snimanje godinama nije pomaknulo s mrtve točke.

Nick Robinson i Zoey Deutch - 2 Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Za to vrijeme McKendrick se posvetila drugim projektima, među kojima su nezavisna komedija ''Scrambled'' te rad na novoj verziji horora ''I Know What You Did Last Summer''.

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Nakon višegodišnjeg zastoja film je dobio potpuno novo ruho. Prvotna verzija projekta nije zaživjela, a priču je na kraju preuzela poznata streaming platforma, uz novu glumačku postavu predvođenu Zoey Deutch.

Zoey Deutch Foto: Instagram

Zoey Deutch Foto: Instagram

Pokazalo se da je upravo ta promjena bila ključna. Film je ubrzo nakon premijere postao najgledaniji naslov na platformi te dokazao da ni godine provedene u razvojnom limbu ne moraju biti prepreka za veliki svjetski uspjeh.

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