Bivši kandidati projekta Startaj Hrvatska udružili su snage i stvorili jedinstveni ljetni proizvod!

Kad se u poslovnom smislu spoje bivši kandidati projekta Startaj Hrvatska, i to oni koji su odnijeli titulu hit-proizvoda, rezultat mora biti savršen. Ovog puta riječ je o ljetnom osvježenju koje će zadovoljiti nepca mnogih tijekom vrućih ljetnih dana. Kako je došlo do suradnje proizvođača koji su se istaknuli u svojim sezonama i koliko im je u zajedništvu, koje danas grade pomogao projekt Startaj Hrvatska, provjerila je naša Matea Slogar.

Oni su mladi, poduzetni i perspektivni. I svi su svojevremeno bili hit-proizvod u sezonama poznatog projekta Startaj Hrvatska. Sada su udružili snage i stvorili jedinstven ljetni proizvod koji je plod njihove suradnje i dugogodišnjeg poznanstva.

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''Pa evo, napokon vam se san ostvario. Pa je, od početka smo imali tu želju da taj naš haskap damo još na neki način u nekom proizvodu da ga ljudi probaju jednostavno i na druge načine, da nije samo u soku i u džemu, nego jednostavno evo, sa sladoledom smo mislim pogodili'', govori nam Ivica Babojelić, nositelj hit-proizvoda 2024.

''Mi kada smo i kada inače u suradnjama biramo ljude s kojima ćemo surađivati. Uvijek nam je jako važno da imamo nekakav sličan setup vrijednosti s kojima radimo. I zbog toga nije slučajno da su i Babojelići i da je Maja, da su zapravo oni i da smo mi postali hit proizvod Startaj Hrvatska, to je nekako govorilo o našim vrijednostima u poslu i načinu rada. Jednostavno, kada okupimo takva tri proizvođača, mislim da stvarno šaljemo snažnu poruku'', zjavila je Marija Antunović, nositeljica hit-proizvoda 2022.

''Kad je Marija nazvala, to je bilo to. Znači nije završila rečenicu već je bilo idemo u to pogotovo kad sam čula da su Bbaojelići tu, odmah sam pristala'', nadovezala se Maja Fertalić, nositeljica hit-proizvoda 2021.

Ivana i Ivica Babojelić u projektu Startaj Hrvatska istaknuli su se uzgojem haskap bobica, Marija Antunović i Ivan Borac oduševili su Hrvatsku svojim sladoledom, a Maja Fertalić izvrsnim prirodnim snack pločicama. Zajedno ih je spojio projekt i sada doveo do suradnje koja donosi eksploziju okusa.

''Taj projekt nas na jedan način okupi ja bih rekla, ono barem jednom godišnje zapravo svih skupa na jednom mjestu da slavimo, recimo, pobjede nekih novih ljudi u novoj sezoni. I tako smo se jednostavno kroz godinu i kroz vrijeme zapravo svi mi povezali i danas zaista onako jako često i učestvalo komuniciramo, dijelimo savijete i zapravo, ono, pomažemo jedni drugima'', dodala je Marija Antunović.

''Moju Mariju nazvat svojom prijateljicom. Stvarno nekako smo skupa od njihovog ulaska u projekt Startaj Hrvatska. Već dugi niz godina smo na vezi, kad mi nešto zapne nju prvo zovem, moram reć da se baš lijepo upotpunjujemo'', govori Maja Fertalić.

Upotpunili su se lijepo i okusi njihovih proizvoda.

''Dugo je trajalo eksperimentiranje, trajalo je sigurno više od 6 mjeseci. Bilo je tu puno pogrešaka i pokušaja i svega, ali evo, na kraju smo ga uspjeli doraditi da je onako baš do sadnjih detalja i kremozan i fin i primamljiv. I osvježavajući. I osvježavajući. Puno je Bobica završila u testiranjima u njima'', rekao je Ivica Babojelić.

''Ja sam zahvalna da sada imamo i naše prehramene tehnologice kod nas u proizvodnji i zapravo smo zajedničkim snagama kreirali zapravo taj sladoled i sladoled najbolji mogući rezultat zapravo i umaka i dodatka i da se to na kraju kad se spoji sa sladoledom stvarno bude jedna jedinstvena priča'', dodala je Marija Antunović.



''Ta kombinacija suhog voća i datulje u spoju s jogurtom i haskapom daju famoznu notu'', govori Maja.

Kada ste poduzetnik neprestano morate razvijati svoj proizvod, izbacivati nove inačice i okuse što su svi ovi bivši kandidati tijekom godina nastojali raditi.

''Prvo krenuli smo sada sa sedam okusa u sam projekt, a onda nakon toga smo prosječno izbacivali dva nova okusa godišnje. Sad i u zadnjem godinu je to bio samo jedan, ovaj o kojem pričamo sad. Smatram da je izrazito bitno zapravo cijelo vrijeme da davat nešto novo na tržište, da se stvara taj hajp, da ljudi ne zaspu, kako bi naši kupci, da imamo... Da inoviramo. Da cijelo vrijeme budemo tu, da budemo inovatori, da pokušavamo poizvijat neke nove namirnice i da ljudi jednostavno znaju da je taj hrvatski proizvođač prisutan cijelo vrijeme na tržištu'', dodao je Ivan Borac, nositelj hit-proizvoda 2022.

''Mislim da smo više dobili mogućnost kontakata sa različitim proizvođačima i na taj način smo se ujedinili potpuno drugačiji proizvođači da napravimo jedan kvalitetan proizvod koji može konkurirati na tržištu'', zaključila je Ivana Babojelić, nositeljica titule hit-proizvoda 2024.

A u tome su itekako uspjeli.

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