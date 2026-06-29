Sjećate li se Alfalfe iz Malih bandi? Godinama kasnije šokirala je vijest o njegovu uhićenju

Bug Hall proslavio se kao simpatični Alfalfa u kultnom filmu Male bande, a danas izgleda potpuno drukčije. Nakon dječje slave nastavio je glumiti.

Bug Hall mnogima je ostao u sjećanju kao simpatični Alfalfa iz kultne obiteljske komedije "Male bande" ("The Little Rascals"), koja je obilježila djetinjstvo cijele jedne generacije.

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Danas, više od 30 godina nakon premijere filma, 40-godišnji glumac izgleda potpuno drukčije, a njegov život krenuo je sasvim drugim putem.

Bug Hall, pravim imenom Brandon Hall-Barnett, imao je tek devet godina kada je utjelovio Alfalfu, dječaka prepoznatljivog po neukrotivoj frizuri i simpatičnoj zaljubljenosti u Darlu.

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Brittany Ashton Holmes - 2 Foto: Profimedia

Upravo mu je ta uloga donijela svjetsku slavu, nakon čega je nastavio glumiti u brojnim filmovima i serijama, među kojima su "The Stupids", "Honey", "We Shrunk Ourselves", "CSI", "90210" i "Castle".

Brittany Ashton Holmes - 3 Foto: Profimedia

Iako je uspješno nastavio karijeru, nikada nije dosegnuo popularnost kakvu je imao kao dječja zvijezda. Posljednjih godina sve se rjeđe pojavljuje na filmskom platnu, a više je posvećen obiteljskom životu.

Bug Hall - 3 Foto: All Film Archive/Universal / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Od 2017. u braku je s Jill Marie DeGroff, s kojom ima nekoliko djece. Na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz privatnog života, a otvoreno govori i o svojoj katoličkoj vjeri, koja je postala važan dio njegova života.

Bug Hall - 5 Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

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Ipak, nije prošao bez kontroverzi. Godine 2020. u američkim je medijima odjeknula vijest o njegovu uhićenju zbog navodnog udisanja sredstva za čišćenje u automobilu, no optužbe su kasnije odbačene.

Bug Hall - 2 Foto: Bull Shoals PD / Planet / Profimedia

Danas se rijetko pojavljuje u Hollywoodu, a njegovi obožavatelji najčešće ga se prisjećaju upravo kao Alfalfe iz filma "Male bande". Svaka njegova nova fotografija izazove val nostalgije i brojne komentare da se od nestašnog dječaka pretvorio u potpuno drugačijeg čovjeka.

Bug Hall - 4 Foto: NZ / Christophel Collection / Profimedia

Bug Hall - 1 Foto: SBM / PictureLux / Profimedia

OVDJE pogledajte kako izgleda preslatka Darla iz "Male bande".

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