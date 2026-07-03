Preminuo je jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista Zrinko Ogresta

Hrvatska filmska scena ostala je bez jednog od svojih najvećih autora. U 68. godini života preminuo je Zrinko Ogresta, proslavljeni redatelj, scenarist i profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti, čiji su filmovi obilježili domaću kinematografiju i osvajali priznanja na najuglednijim svjetskim festivalima.

Hrvatski redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti Zrinko Ogresta preminuo je u 68. godini života.

Rođen je 5. listopada 1958. godine u Virovitici, a tijekom višedesetljetne karijere izgradio je status jednog od najcjenjenijih i najnagrađivanijih hrvatskih filmskih autora. Njegovi filmovi prikazivani su i nagrađivani na brojnim prestižnim međunarodnim filmskim festivalima, među kojima su Berlin, Venecija, Karlovy Vary, London, Montpellier, Haifa, Denver, Milano i Pula.

Zrinko Ogresta - 2 Foto: CROPIX CROPIX

Među brojnim priznanjima posebno se izdvajaju nominacija za Europsku filmsku nagradu za debitantski film ''Krhotine'', prestižna televizijska nagrada Prix Italia za film ''Isprani'', Srebrni kristalni globus na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovym Varyma za film ''Tu'' te posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane.

Zrinko Ogresta - 3 Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX/Cropix

Za izniman doprinos hrvatskoj kulturi i filmskoj umjetnosti 2024. godine primio je Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo, dok mu je godinu kasnije dodijeljena titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu.

Zrinko Ogresta - 4 Foto: Livio Andrijic / CROPIX/Cropix

Odlaskom Zrinka Ogreste hrvatska kinematografija izgubila je jednog od svojih najznačajnijih autora, čiji će filmovi i pedagoški rad ostaviti trajan trag na brojne generacije filmskih profesionalaca i ljubitelja sedme umjetnosti.

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