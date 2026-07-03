"Ovo je epska krađa bez presedana!" Regionalni glumac uzrujan zbog poraza Hrvatske

Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović nije skrivao razočaranje nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva te je na društvenim mrežama oštro komentirao utakmicu protiv Portugala.

Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović oglasio se na društvenim mrežama nakon poraza Hrvatske od Portugala rezultatom 2:1 na Svjetskom prvenstvu.

Na svom Facebook profilu žestoko je kritizirao ishod susreta, ustvrdivši da je riječ o, kako je napisao, "epskoj krađi bez presedana".

Hadžihafizbegović smatra da bi utakmica završila drugačije da je otišla u produžetke.

"Da su se igrali produžeci, Portugala ne bi bilo ni na mapi", poručio je.

Emir Hadžihafisbegović Foto: In Magazin

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U objavi je povukao paralelu s nastupom reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.

"Ovako su reprezentaciju BiH pokrali u Brazilu protiv Nigerije, kad je Džeki poništen regularan pogodak", napisao je, aludirajući na kontroverznu sudačku odluku iz te utakmice.

Emir Hadžihafizbegović Foto: Josip Bandic

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Njegova objava izazvala je brojne reakcije pratitelja, koji su u komentarima podijelili različita mišljenja o suđenju i ishodu susreta Hrvatske i Portugala.

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