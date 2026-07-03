Zvijezda Kumova razočarana ishodom utakmice Hrvatske i Portugala: ''Koja nepravda!''

Zvijezda serije "Kumovi" Daria Lorenci Flatz nakon poraza Hrvatske od Portugala na Svjetskom prvenstvu poručila je da su Vatreni zaslužili prolazak te rezultat nazvala velikom nepravdom.
Hrvatska nogometna reprezentacija 21. dana natjecanja oprostila se od Svjetskog nogometnog prvenstva porazom od Portugala rezultatom 2:1. Mnogi analitičari i fanovi komentiraju kako je Hrvatska ostavila dobar dojam te da nije zaslužila poništenje gola Joška Gvardiola.3 vijesti o kojima se priča More, bazen ili debeli hlad? Kako će naši poznati provesti ljeto? ''Toliko mi idu na živce te meduze, ljigavci, nisam više fan mora'' najpoznatija navijačica Nauljena Knoll u grudnjaku i tajicama na utakmici Hrvatske i Portugala, nosila je i svjetski poznat hrvatski simbol "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit
Poraz Vatrenih teško je palo i brojnim navijačima, a među njima je bila i glumica Daria Lorenci Flatz.
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Zvijezda popularne serije "Kumovi" oglasila se na svom Instastoryju odmah nakon završetka utakmice, jasno dajući do znanja što misli o raspletu susreta.
Daria Lorenci Flatz Foto: Instagram Screenshot
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Uz fotografiju televizijskog prijenosa na kojoj se hrvatski i portugalski reprezentativci pozdravljaju nakon posljednjeg sučevog zvižduka, Daria je napisala: "Koja nepravda!!!!!! Užas. Zaslužili smo prolaz!!!!"
In Magazin: Daria Lorenci Flatz - 4 Foto: In Magazin
Daria Lorenci Flatz Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Daria Lorenci Flatz Foto: Josip Moler/Cropix
Njezina objava odnosi se na dramatičnu završnicu susreta u kojoj je Hrvatskoj poništen pogodak Joška Gvardiola nakon intervencije VAR-a zbog zaleđa Marija Pašalića. Mnogi navijači upravo tu odluku smatraju ključnim trenutkom utakmice, uvjereni da su Vatreni zaslužili izboriti produžetke.
Ecija Ojdanić i Daria Lorenci Flatz - 2 Foto: Instagram
Daria Lorenci Flatz, Mirna Mihelčić Foto: Instagram
Daria Lorenci Flatz tako se pridružila brojnim poznatim Hrvatima koji su nakon utakmice javno izrazili razočaranje ishodom, ali i ponos na borbenost hrvatske reprezentacije, koja je protiv favoriziranog Portugala ostavila srce na terenu do posljednje minute.
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