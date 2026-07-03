Zvijezda Kumova razočarana ishodom utakmice Hrvatske i Portugala: ''Koja nepravda!''

Zvijezda serije "Kumovi" Daria Lorenci Flatz nakon poraza Hrvatske od Portugala na Svjetskom prvenstvu poručila je da su Vatreni zaslužili prolazak te rezultat nazvala velikom nepravdom.

Hrvatska nogometna reprezentacija 21. dana natjecanja oprostila se od Svjetskog nogometnog prvenstva porazom od Portugala rezultatom 2:1. Mnogi analitičari i fanovi komentiraju kako je Hrvatska ostavila dobar dojam te da nije zaslužila poništenje gola Joška Gvardiola.

Poraz Vatrenih teško je palo i brojnim navijačima, a među njima je bila i glumica Daria Lorenci Flatz.

Galerija 8 8 8 8 8

Zvijezda popularne serije "Kumovi" oglasila se na svom Instastoryju odmah nakon završetka utakmice, jasno dajući do znanja što misli o raspletu susreta.

Daria Lorenci Flatz Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit

Uz fotografiju televizijskog prijenosa na kojoj se hrvatski i portugalski reprezentativci pozdravljaju nakon posljednjeg sučevog zvižduka, Daria je napisala: "Koja nepravda!!!!!! Užas. Zaslužili smo prolaz!!!!"

In Magazin: Daria Lorenci Flatz - 4 Foto: In Magazin

Daria Lorenci Flatz Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Daria Lorenci Flatz Foto: Josip Moler/Cropix

Njezina objava odnosi se na dramatičnu završnicu susreta u kojoj je Hrvatskoj poništen pogodak Joška Gvardiola nakon intervencije VAR-a zbog zaleđa Marija Pašalića. Mnogi navijači upravo tu odluku smatraju ključnim trenutkom utakmice, uvjereni da su Vatreni zaslužili izboriti produžetke.

Ecija Ojdanić i Daria Lorenci Flatz - 2 Foto: Instagram

Daria Lorenci Flatz, Mirna Mihelčić Foto: Instagram

Daria Lorenci Flatz tako se pridružila brojnim poznatim Hrvatima koji su nakon utakmice javno izrazili razočaranje ishodom, ali i ponos na borbenost hrvatske reprezentacije, koja je protiv favoriziranog Portugala ostavila srce na terenu do posljednje minute.

Nedavno su njezini blizanci slavili rođendan, o čemu više čitajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

Pogledaji ovo Zanimljivosti Životna priča jedne od najvećih glazbenih ikona teža je nego što mnogi mogu zamisliti

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je preslatki dječak s fotke? Ženi se jednom od najslavnijih žena na svijetu, a vuče podrijetlo iz Hrvatske

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.