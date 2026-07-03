Hrvatska ima novu Miss sporta: Upoznajte Doru Čolig, 18-godišnju atletičarku iz Koprivnice

Jučer je u Koprivnici izabrana najljepša sportašica u Hrvatskoj. Za titulu Miss Sporta borile su se rukometašice, plesačice, mažoretkinje i druge sportašice, a pobjedu je odnijela atletičarka. Kako je izgledao izbor, ali i sve detalje o novoj misici, donose Julija Bačić Barać i Davor Garić.

Ovo je nova Miss Sporta Hrvatske. Ona je Dora Čolig, osamnaestogodišnja atletičarka iz Koprivnice.

''Jako sam uzbuđena. Malo mi je i vruće, još sam pod dojmovima, ali baš sam sretna."

Vidno uzbuđena nakon pobjede, Dora je žiri osvojila stasom, ali i talentom. Skok u vis njezina je sportska disciplina, ali nije samo u tome dobra.

In Magazin: Dora Čolig - 6 Foto: In Magazin

"Time sam se bavila jedno osam godina, atletikom se sad bavim dvije i pol, tako da mi je to malo novije."

Lenta prve pratilje pripala je mažoretkinji Ilei Turkalj, dok je drugom pratiljom proglašena Ena Cvijanović, pokretačica nove vrste treninga Balkan Fit, na kojem se vježba uz, pogađate, glazbu s Balkana.

"Najčešće su to izvođači Tea Tairović, Severina, Petar Grašo, Aleksandra Prijović."

Pogledaji ovo Celebrity Svjetski poznati pjevač stigao u Hrvatsku, njegova supruga pohvalila se prvim prizorima iz Lijepe Naše

Među natjecateljicama bila je i studentica medicine s prosjekom od gotovo 5,0, koja je i fitness instruktorica, a ni zbog ispita ne propušta treninge.

"Ja se ujutro ustajem da bih trenirala, to je nekako moja životna energija, tako da mi to nikad nije teško. Naravno, učenje je bilo teže. Evo, sad sam imala završni ispit pa sam za tjedan dana službeno gotova."

A što sve mora imati djevojka da bi uopće dospjela na ovaj izbor?

"Mora imati karizmu, onaj nekakav narodni faktor X. Naravno da gledamo i profesionalni nastup, i hod, i ono što je specifičnost ovog izbora, a to je talent show. Dakle, djevojke same odabiru glazbenu podlogu i prezentiraju svoj sport."

In Magazin: Dora Čolig - 3 Foto: In Magazin

Zanimljivo je bilo vidjeti kako je svoj sport predstavila natjecateljica koja se bavi ronjenjem.

"Najdraže mi je zapravo biti u moru i gledati životinjice. Pogotovo, kako volontiram, pomagati im, izbaviti ih iz nekih mreža ako ih vidimo. Čišćenje mora možda mi je čak i najdraži dio toga."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Legendarni dr. House komentirao je utakmicu Hrvatske i Portugala, nešto ga se baš dojmilo

U žiriju je bila i europarlamentarka Sunčana Glavak, koja je nekada davno i vodila ovaj izbor.

"Sportašice su potpuno drukčije. Moraju biti disciplinirane, moraju imati radne navike i, ako još žele sve to podijeliti na pozornici s ljudima, a što nije uvijek lako, mislim da im moramo reći veliko hvala."

In Magazin: Dora Čolig - 2 Foto: In Magazin

Koliko su ove djevojke uspješne u svojim sportskim karijerama svjedoči i bivša Miss Sporta, veslačica Ivana Jerković, koja se nada i nastupu na Olimpijskim igrama.

"Kad bih izborila Olimpijske igre, bila bih prva žena iz Hrvatskog veslačkog saveza koja je uopće nastupila na Olimpijskim igrama, tako da nam je to glavni fokus."

Već više od tri desetljeća ovaj izbor slavi upravo ono što sportašice svakodnevno dokazuju – da sport i ljepota mogu ići ruku pod ruku.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Pukla ljubav? Pojavila su se šuškanja o vezi sina bivšeg Hajdukova predsjednika i nekadašnje pornoglumice

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Evo što je Ronaldova Georgina objavila nakon pobjede Portugala nad Hrvatskom