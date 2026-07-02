Ivana Knoll odbrojava do utakmice: ''Toronto, spremni smo!''

Ivana Knoll već je stigla u Toronto, odakle je uoči utakmice hrvatske reprezentacije poslala navijačku poruku i jasno dala do znanja da s optimizmom očekuje novi nastup Vatrenih.

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll već je stigla u Toronto, gdje s nestrpljenjem iščekuje novu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Na svom Instagram profilu objavila je videozapis na kojem pozira u prepoznatljivom navijačkom izdanju s hrvatskim kockicama, a iza nje se vidi stadion. Uz objavu je kratko poručila: ''Toronto we are ready''.

Porukom je dala do znanja da je spremna za veliki dvoboj te da vjeruje u Vatrene. Iz objave je jasno da jedva čeka početak utakmice i navija za hrvatsku pobjedu.

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Ivana je već godinama jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskih navijača na velikim nogometnim natjecanjima, a ni ovoga puta nije propustila podržati reprezentaciju. Njezina objava u kratkom je roku prikupila brojne reakcije pratitelja koji dijele isto uzbuđenje uoči novog nastupa Hrvatske.

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Podsjetimo, Knoll je nakon pobjede Hrvatske nad Ganom poručila Cristianu Ronaldu da se ''spremi za nas'', više pročitajte OVDJE.

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