Išli u pogrešnom smjeru? FBI objavio nove informacije u slučaju nestanka majke voditeljice

Nove informacije u slučaju nestanka Nancy Guthrie, majke američke televizijske voditeljice Savanne Guthrie, bacile su novo svjetlo na istragu koja već gotovo pet mjeseci zaokuplja pozornost javnosti. FBI je sada potvrdio da su sva pisma s navodnim zahtjevima za otkupninu bila lažna, a u javnost su isplivale i tvrdnje da je policija odbila pomoć iskusnih volontera u potrazi.

Gotovo pet mjeseci nakon misterioznog nestanka Nancy Guthrie, majke poznate američke televizijske voditeljice Savanne Guthrie, istraga je dobila novi zaokret.

FBI je potvrdio da su sva tri pisma s navodnim zahtjevima za otkupninu, koja su posljednjih mjeseci potaknula brojne špekulacije, zapravo lažna.

Savannah Guthrie - 2 Foto: Profimedia

"Ne vjerujemo da je ijedno od pisama s otkupninom autentično", izjavio je za Reuters dužnosnik FBI-a koji je želio ostati anoniman, prenosi Daily Mail.

Prva dva pisma pojavila su se ubrzo nakon Nancyna nestanka i mnoge navela na zaključak da je oteta radi otkupnine. U prvom je navodno traženo nekoliko milijuna dolara u kriptovaluti, dok je drugo tvrdilo da je 84-godišnja Nancy preminula, ali nije sadržavalo nikakav zahtjev za novcem niti ispriku.

Nedavno se pojavilo i treće pismo, čiji je autor tvrdio da zna identitet otmičara te da posjeduje videosnimke osobe odgovorne za otmicu, kao i snimku Nancy na dan njezine smrti. Ipak, FBI je sada odbacio vjerodostojnost i tog pisma.

Savannah Guthrie Foto: Profimedia

Istodobno su u javnost izašle informacije da je Ured šerifa okruga Pima u prvim danima istrage odbio pomoć iskusne dobrovoljne organizacije United Cajun Navy, poznate po sudjelovanju u velikim akcijama potrage i spašavanja.

Njihov nacionalni potpredsjednik Brian Trascher tvrdi kako su više puta nudili pomoć s timovima pasa tragača i dronovima, ali bez uspjeha.

"Osjećali smo da postoji velika mogućnost da je završila negdje uz granicu jer se ondje često pronalaze ljudski posmrtni ostaci", rekao je Trascher za NewsNation.

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Dodao je kako bi njihova organizacija bila samo dodatna podrška istražiteljima.

"Željeli smo biti dodatni par očiju, ušiju, ruku i nogu za obitelj Guthrie", izjavio je.

Savannah Guthrie - 3 Foto: Profimedia

Prema njegovim riječima, danas bi potraga, nažalost, vjerojatno imala sasvim drugačiji cilj.

"U ovom trenutku pokušavamo samo pomoći obitelji Guthrie da dobije barem neki završetak ove tragedije", rekao je te dodao kako mu je posebno teško gledati Savannu Guthrie na televiziji.

"Ona pred kamerama djeluje profesionalno, ali u njezinim očima vidi se da i dalje duboko pati."

Iz Ureda šerifa okruga Pima potvrdili su da su zahvalili organizaciji na ponudi, ali su odlučili da u istrazi neće koristiti vanjsku operativnu pomoć.

Savannah Guthrie - 1 Foto: Profimedia

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Nancy Guthrie posljednji je put viđena 31. siječnja u svojem domu u blizini Tucsona u Arizoni. Nekoliko sati kasnije nadzorna kamera snimila je maskiranu osobu s ruksakom i crnim rukavicama ispred njezine kuće, prije nego što je kamera onesposobljena.

Istražitelji vjeruju da je upravo te noći Nancy odvedena iz svojeg doma. Na trijemu su pronađeni tragovi krvi, a FBI smatra da je riječ o otmici.

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Dosad nije imenovan nijedan osumnjičenik niti osoba od interesa. Obitelj Guthrie i dalje nudi nagradu do milijun dolara za informacije koje bi dovele do pronalaska Nancy, dok FBI nudi dodatnih 100 tisuća dolara.

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