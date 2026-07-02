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Išli u pogrešnom smjeru? FBI objavio nove informacije u slučaju nestanka majke voditeljice

Piše J. C., Danas @ 14:53 Celebrity komentari
Savannah Guthrie - 3 Savannah Guthrie - 3 Foto: Profimedia

Nove informacije u slučaju nestanka Nancy Guthrie, majke američke televizijske voditeljice Savanne Guthrie, bacile su novo svjetlo na istragu koja već gotovo pet mjeseci zaokuplja pozornost javnosti. FBI je sada potvrdio da su sva pisma s navodnim zahtjevima za otkupninu bila lažna, a u javnost su isplivale i tvrdnje da je policija odbila pomoć iskusnih volontera u potrazi.

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FBI objavio nove informacije u slučaju nestanka majke voditeljice
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Išli u pogrešnom smjeru? FBI objavio nove informacije u slučaju nestanka majke voditeljice
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