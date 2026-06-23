Novi obrat u slučaju nestale žene koji prati cijela Amerika: Obitelj je dobila uznemirujuću poruku?

Novi detalji u slučaju nestanka Nancy Guthrie otkrivaju da je njezina obitelj navodno primila jezivo pismo u kojem pošiljatelj tvrdi da je 84-godišnjakinja slučajno ubijena.

Slučaj nestanka Nancy Guthrie, majke poznate američke televizijske voditeljice Savannah Guthrie, dobio je novi uznemirujući obrat.

Američki mediji objavili su da je obitelj navodno primila pismo u kojem nepoznati pošiljatelj tvrdi kako je 84-godišnjakinja slučajno ubijena te nudi povrat njezina tijela u zamjenu za milijune dolara.

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Savannah Guthrie Foto: Profimedia

Savannah Guthrie - 7 Foto: Profimedia

Guthrie je nestala početkom veljače iz svog doma u Tucsonu u saveznoj državi Arizoni. U danima nakon nestanka obitelj je primala poruke za otkupninu u kojima je pošiljatelj tvrdio da je Nancy živa te tražio četiri milijuna dolara u bitcoinima za njezin siguran povratak. Prema pisanju Air Maila, jedna od kasnijih poruka sadržavala je navodnu ispriku zbog njezine smrti i novi zahtjev za četiri milijuna dolara kako bi tijelo bilo vraćeno obitelji.

Savannah Guthrie - 2 Foto: Profimedia

Nakon objave tih informacija oglasio se i TMZ, koji je među prvima dobio poruke povezane sa slučajem. Prema njihovim navodima, nijedna od poruka nije izravno sadržavala priznanje smrti niti ispriku, što je dodatno zakompliciralo cijelu istragu i otvorilo pitanje vjerodostojnosti pojedinih informacija koje su dospjele u javnost.

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U međuvremenu je Savannah Guthrie na društvenim mrežama objavila emotivan apel zajedno sa svojim bratom i sestrom. Voditeljica je tada zamolila otmičare da vrate njihovu majku, poručivši kako će učiniti sve što je potrebno da ponovno budu zajedno. Kasnije je priznala da vjeruje kako su poruke za otkupninu bile autentične.

Savannah Guthrie - 3 Foto: Profimedia

Savannah Guthrie - 1 Foto: Profimedia

Savezni istražitelji nastavljaju analizirati sva pisma i elektroničku komunikaciju povezanu sa slučajem. Prema dosadašnjim saznanjima, autor poruka dobro poznaje kriptovalute i djeluje vrlo promišljeno, a istražuje se i mogućnost da je imao pomagača. Naime, nadzorne kamere zabilježile su maskiranog muškarca koji je u noći nestanka pokušavao ukloniti kućnu sigurnosnu kameru.

Savannah Guthrie Foto: Instagram

Savannah Guthrie Foto: Profimedia

Otmica Nancy Guthrie - 3 Foto: Profimedia

Otmica Nancy Guthrie - 1 Foto: Profimedia

Unatoč opsežnoj istrazi, policija još uvijek nije objavila ime nijednog osumnjičenika. Istražitelji su pronašli tek nekoliko tragova, uključujući vlas kose i rukavicu u blizini doma nestale žene, dok se analiza DNK dokaza i dalje nastavlja. Šerif okruga Pima Chris Nanos poručio je kako vjeruje da će slučaj biti riješen te da će odgovorna osoba na kraju biti privedena pravdi.

Policija je nedavno dobila dojavu o mogućem grobu nestale Nancy, o čemu više čitajte OVDJE.

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