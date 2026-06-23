Poruka Jakova Jozinovića nakon dvije rasprodane Arene: 'Pokušavam staviti svoju post-koncertnu nostalgiju sa strane....''

Jakov Jozinović javio se nakon dva rasprodana koncerta u Areni Zagreb videom najboljih trenutaka nastupa te emotivnom porukom zahvalio publici na podršci.

Iako je prošlo nekoliko dana od njegovih rasprodanih koncerata u Areni Zagreb, Jakov Jozinović još uvijek ne skriva emocije nakon najvećih nastupa u dosadašnjoj karijeri.

Mladi pjevač na društvenim je mrežama podijelio video sastavljen od najljepših trenutaka s obje večeri, prisjetivši se atmosfere koju je s publikom stvorio u najvećoj hrvatskoj dvorani.

Galerija 25 25 25 25 25

Uz objavljeni video Jakov je podijelio i emotivnu poruku u kojoj je zahvalio publici na podršci i ljubavi koju mu pružaju.

"Pokušavam stavit svoju post-koncertnu nostalgiju sa strane i napisat vam nešto iz srca i evo već satima stojim u mjestu haha. Moja dva najveća koncerta u ovoj kratkoj karijeri. Manje od tjedan dana nakon izlaska albuma, vi ste ga pjevali kao da ga znate godinama. Svi ste vi moje laste i hvala vam što zajedno letimo za ova čuda", napisao je, između ostalog.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Mario Poje/bravo/PR

Jakov Jozinović - 4 Foto: Mario Poje/bravo/PR

Jakov Jozinović Foto: Mario Poje/bravo/PR

Posebno se zahvalio svima koji su zbog koncerata doputovali u Zagreb, kao i onima koji su produženi vikend odlučili provesti upravo uz njegovu glazbu. Istaknuo je kako mu podrška publike daje snagu te poručio da je zahvalan Bogu na ljudima koji vjeruju u njegov glazbeni put.

Pogledaji ovo Celebrity Isklesani Rakitić sa zgodnom suprugom plovi Jadranom na Barbie brodu, fotke su hit!

"Hvala ljudi. Hvala mom bendu, obitelji i prijateljima i svima koji stoje uz mene. Ajmo poletit", zaključio je Jakov.

Jakov Jozinović i Josipa Lisac - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Matija Cvek i Jakov Jozinović - 2 Foto: Danko Šimunović/PR

Na društvenim mrežama nakon koncerata oglasila se i Vesna Pisarović, jedna od gošći iznenađenja na drugoj večeri spektakla. Pjevačica je podijelila nekoliko fotografija s nastupa u Areni Zagreb te kratko napisala: "Slike govore više od riječi."

Podsjetimo, Jakov je tijekom dva rasprodana koncerta ugostio niz velikih imena domaće i regionalne scene, među kojima su bili Matija Cvek, Aleksandra Prijović, Josipa Lisac i Vesna Pisarović. Uz izlazak albuma "Ja za čuda letim" i dvije pune Arene Zagreb, mladi glazbenik potvrdio je status jednog od najtraženijih izvođača nove generacije.

Što je Josipa Lisac poručila Jakovu, pogledajte OVDJE.

Jedan neobičan prizor s prvog koncerta završio je velikim iznenađenjem, o čemu više čitajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Saborska zastupnica SDP-a pozirala u topiću i minici u društvu prijateljica

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Tko je Srpkinja koja ljubi jednog od najboljih vratara ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva?

Pogledaji ovo Celebrity Dino Jelusić o velikom nastupu svoje karijere i planovima za budućnost: ''Pred 50 tisuća ljudi...''

Pogledaji ovo Celebrity Pobjednica MasterChefa pohvalila se personaliziranim poklonom, detalj joj je izmamio osmijeh na lice!

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.