Pobjednica MasterChefa pohvalila se personaliziranim poklonom, detalj joj je izmamio osmijeh na lice!

Endrina Muqaj pohvalila se na društvenim mrežama personaliziranim dresom nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine koji joj je poklonio susjed.
Pobjednica posljednje sezone MasterChefa, Endrina Muqaj, razveselila je svoje pratitelje novom objavom na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji ''to je za mene nemoguće'' Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži'' za in magazin Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica otkrila kako će izgledati obnova
Na videu koji je podijelila pokazala je poseban poklon koji je dobila od susjeda Harisa – personalizirani dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Endrina Muqaj - 4 Foto: Instagram Screenshot
Vidno oduševljena, Endrina je ponosno pokazala plavi dres s vlastitim prezimenom na leđima, a nije skrivala koliko joj poklon znači. U opisu videa kratko je poručila: "Aaaa šta kažete na dres?", pozvavši pratitelje da podijele svoje dojmove.
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Personalizirani dresovi posljednjih su godina postali omiljen poklon među sportskim navijačima, a Endrina je ovoga puta dobila primjerak koji nosi poseban osobni pečat. Njezin osmijeh tijekom snimke dovoljno govori koliko ju je prijateljev znak pažnje razveselio.
Endrina Muqaj - 1 Foto: Instagram Screenshot
Endrina Muqaj - 2 Foto: Instagram Screenshot
Otkako je osvojila MasterChef, Endrina redovito dijeli trenutke iz privatnog i poslovnog života, a njezine objave često izazivaju velik interes pratitelja. Ovaj put pažnju je privukao upravo poklon koji spaja ljubav prema nogometu i osobnu povezanost s reprezentacijom Bosne i Hercegovine.
Endrina Muqaj - 3 Foto: Instagram Screenshot
Sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, dres je među pratiteljima izazvao brojne pozitivne komentare, a Endrina je još jednom pokazala kako se iskreno veseli malim, ali posebnim trenucima u svakodnevnom životu.
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