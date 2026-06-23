Pobjednica MasterChefa pohvalila se personaliziranim poklonom, detalj joj je izmamio osmijeh na lice!

Endrina Muqaj pohvalila se na društvenim mrežama personaliziranim dresom nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine koji joj je poklonio susjed.

Pobjednica posljednje sezone MasterChefa, Endrina Muqaj, razveselila je svoje pratitelje novom objavom na društvenim mrežama.

Na videu koji je podijelila pokazala je poseban poklon koji je dobila od susjeda Harisa – personalizirani dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Endrina Muqaj - 4 Foto: Instagram Screenshot

Vidno oduševljena, Endrina je ponosno pokazala plavi dres s vlastitim prezimenom na leđima, a nije skrivala koliko joj poklon znači. U opisu videa kratko je poručila: "Aaaa šta kažete na dres?", pozvavši pratitelje da podijele svoje dojmove.

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Personalizirani dresovi posljednjih su godina postali omiljen poklon među sportskim navijačima, a Endrina je ovoga puta dobila primjerak koji nosi poseban osobni pečat. Njezin osmijeh tijekom snimke dovoljno govori koliko ju je prijateljev znak pažnje razveselio.

Endrina Muqaj - 1 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 2 Foto: Instagram Screenshot

Otkako je osvojila MasterChef, Endrina redovito dijeli trenutke iz privatnog i poslovnog života, a njezine objave često izazivaju velik interes pratitelja. Ovaj put pažnju je privukao upravo poklon koji spaja ljubav prema nogometu i osobnu povezanost s reprezentacijom Bosne i Hercegovine.

Endrina Muqaj - 3 Foto: Instagram Screenshot

Sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, dres je među pratiteljima izazvao brojne pozitivne komentare, a Endrina je još jednom pokazala kako se iskreno veseli malim, ali posebnim trenucima u svakodnevnom životu.

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