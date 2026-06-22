Lu Jakelić otkrila što ju lako izbaci iz takta: ''A ne ide ti to tako...''

Publika je poznaje po snažnom glasu i tekstovima koje piše iz srca, a pred njom je novo glazbeno razdoblje. Što krije njezina nova pjesma, ali i koliko je hrabrosti bilo potrebno za izaći iz zone glazbenog komfora, otkriva nam Lu Jakelić.

Svaki novi singl za glazbenike je svojevrsni korak u nepoznato, a nakon što je publici predstavila pjesmu ''Prozirna'', Lu Jakelić uvjerila se da su njezini obožavatelji jedva dočekali novi materijal.

''Svaki singl je kao ono, moraš napraviti jedan korak da se baciš s bungee jumpinga i uživaš u tom slobodnom padu. I evo, stvarno smo ga dočekali nakon, nećemo reći koliko godina, reći ćemo nakon par godina. Tako da pjesma ‘Prozirna’ nije povratak. Nikakav. Ja bih samo rekla da je nastavak i uvod u zapravo novi album. Evo, već neko vrijeme je vani i reakcije su divne. Doslovno poruke, pozivi. Baš uživam u dojmovima. Spot smo snimali u Rijeci. Mislim da je to jedan od najjednostavnijih i najbržih setova i spotova koje smo odradili. Predivna ekipa. Mladi par iz Rijeke, Pavle i Iva, snimili su spot. Stvarno, evo, nekako smo htjeli da bude atmosferično. Nisu nikakve kerefeke, mislim da će gledatelji koji ga pogledaju dobiti osjećaj pjesme i baš je sve prošlo kako treba.''

Osjećaj o kojem Lu pjeva vrlo je univerzalan – pjesma govori o trenucima kada nas ljudi gledaju, ali ne vide zapravo tko smo.

''‘Prozirna’ je onako preslika osjećaja, možda najjednostavnije reći, kad te netko gleda, ali te zapravo ne vidi. Ono što želimo u svakom odnosu, ne mora biti ljubavni, nego i prijateljski i roditeljski, jest da netko zaista prihvaća sve tvoje boje i da osobno nisi proziran i nejasan. O tome govori pjesma. Pjesma, evo, nosi tu poruku i da slušatelji jasno i glasno, ponosno budu u svojim bojama.''

Lu Jakelić Foto: In Magazin

Ovaj je singl tek prvi korak prema novom albumu, na kojem će Lu predstaviti nešto drugačiji zvuk od onog na koji je publika navikla.

''Moram priznati da me jako dugo bilo strah prikloniti se nekim novim elementima u produkciji. Zato što sam najmlađe dijete u obitelji, stariji brat i sestra zarazili su me devedesetima. Znači, od Nirvane nadalje, od Alanis Morissette se makli nismo i bilo mi je jako važno da tako zvuči moja glazba, jako organski i da su instrumenti uvijek živi. Što moderna produkcija nema uvijek, zapravo ima dosta semplova, igranja, kuckanja, crtanja, kako mi to pričamo glazbenim žargonom. Počeli smo producirati album prirodno, kod kuće, u igri, u studiju. I jednostavno je zazvučalo onako kako treba.''

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Inspiraciju pronalazi u glazbi koju sluša cijeli život, ali i u svakodnevnim osjećajima, koje pretače u stihove.

''Glazba imitira život i često ja, dok pišem, nemam uopće pojma zapravo što pjesma nosi. Da bi onda kasnije, kad ta pjesma postane od publike i kad čitam njihove dojmove, tek shvatila što je pisac htio reći. Ali ono što je zajednički nazivnik jest da je to uvijek iskreno. Koliko god nas bilo strah ili mene bilo strah i koliko god bilo ranjivo. I dosta mi je važan tekst. Ako me pitaš harmonija, melodija ili tekst, što prije – ja sam spisateljica, prvenstveno autorica.''

Za Lu je glazba više od posla, ona je način razumijevanja sebe i svijeta oko sebe.

''Ali mi je jako važno da imam taj trenutak sama sa sobom. Da u tišini mogu razaznati što se uopće događa u meni. Da u konačnici budem bolja i prema sebi, a i prema svojim bližnjima oko mene, da razumijem svoje osjećaje, da se bavim time. To je danas stvarno posao za koji moraš odrediti svoje vrijeme. Ima ljudi koji se ne žele baviti sami sobom. Meni je to važno. Osjećam da poboljšava moje odnose oko mene i sretna sam da, osim što mi je to poziv, da mi je to i posao i prirodan način izražavanja.''

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Za kraj je otkrila koja je rečenica uvijek izbaci iz takta.

''To može čak biti samo jedna kratka riječ – ne. Ili: ‘A ne ide ti to tako, ne može ti to tako.’ Ali onda, hvala Bogu, izmisliš sam svoju toplu vodu. I još sam uvijek ovdje. Svaka rečenica koja potiče ono ‘ne možemo’ i ‘ne da se’ – sve se da. Samo treba biti maštovit i kreativan.''

Od intimnih tekstova do pomaka u produkcijskom smjeru, Lu otvara novo poglavlje svojeg glazbenog putovanja, a sudeći prema reakcijama na ''Prozirnu'', publika će joj se pridružiti.

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