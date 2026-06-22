Dino Jelusić o velikom nastupu svoje karijere i planovima za budućnost: ''Pred 50 tisuća ljudi...''

Dino Jelusić u intervjuu za Showbuzz.hr govori o novom koncertnom albumu Live at Home, nadolazećem nastupu s Judas Priestom u pulskoj Areni, stanju rock scene danas te otkriva da već radi na novom albumu koji će biti snažno usmjeren na melodije i vokal.

Dino Jelusić već više od dva desetljeća gradi impresivnu glazbenu karijeru koja ga je od dječje zvijezde dovela do jednog od najcjenjenijih rock vokala na ovim prostorima. Tijekom godina surađivao je s brojnim svjetskim glazbenicima, nastupao na najvećim pozornicama te uspješno gradio međunarodnu karijeru, a posljednjih godina posebno je posvećen svom autorskom bendu Jelusick.

Povodom izlaska koncertnog albuma "Live at Home", nastupa s Judas Priestom u pulskoj Areni i rada na novom studijskom izdanju, razgovarali smo s glazbenikom o aktualnim projektima, stanju rock scene i planovima za budućnost.

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Dino Jelusić Foto: Goran Mehkek/Cropix

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Dino i njegov bend Jelusick ovih su dana objavili koncertni album "Live at Home", snimljen tijekom velikog nastupa u zagrebačkoj Tvornici kulture 2024. godine. Iako je album prvotno trebao biti objavljen odmah nakon koncerta, brojne obveze i rad na novom studijskom izdanju pomaknuli su njegovo izdavanje.

"Album je trebao izaći odmah nakon Tvornice, ali imali smo toliko koncerata i obaveza da je bilo teško odvojiti vrijeme i u miru se pozabaviti miksom. Uz to smo krenuli raditi na našem drugom studijskom albumu 'Apolitical Ecstasy', pa se sve preklopilo. Tvornica je zasad najveći trijumf benda kada je riječ o samostalnom koncertu, pa smo htjeli da upravo to bude naš prvi službeni live album", kaže Jelusić.

Otkrij svoj ritam Foto: PR

Dino Jelusić - 5 Foto: CROPIX

Iako mnogi izvođači koncertne albume objavljuju tek nakon desetljeća karijere, Dino smatra da je važno dokumentirati svaku fazu razvoja benda.

"Mislim da je važno da nam ostane live album iz ove početne faze benda jer, nakon nekoliko albuma, tko zna koliko ćemo pjesama s prvog albuma svirati live u budućnosti. Energija je bila odlična i mislim da svaka faza benda zaslužuje svoju službenu live verziju."

Prema njegovim riječima, koncertne izvedbe donose nešto što studijske snimke ne mogu prenijeti.

Jelusick Foto: CROPIX

Jelusick Foto: CROPIX

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"Uživo je sve napucanije i energičnije, a uz to i manje savršeno. Čuje se publika, što dodaje elemente kojih nema i nemoguće ih je implementirati na studijskim albumima."

Ovog ljeta Jelusick očekuje jedan od najvećih nastupa u karijeri – koncert u pulskoj Areni kao predgrupa legendarnim Judas Priestu.

"Jedva čekamo svirati s Priestima. Već sam otvarao za Judas Priest kada sam uskočio bendu The Dead Daisies, tako da znam cijelu ekipu. Ali svirati svoje stvari sa svojim bendom, i to u pulskoj Areni, bit će epski", poručuje Dino.

Otkrij svoj ritam Foto: PR

Posljednjih godina često se raspravlja o tome je li rock izgubio status dominantnog glazbenog žanra, o čemu je nedavno govorio i Billy Corgan iz grupe The Smashing Pumpkins. Dino smatra da su se vremena promijenila, ali da razloga za pesimizam nema.

"Drugačija su vremena i mislim da danas vizualni dio i marketing često odrađuju puno više posla nego sama glazba. Ali sve ide u krug pa nekako imam osjećaj da bi se ona nekadašnja rock i metal sila mogla vratiti. Ima puno bendova I izvođača koji rade odličan posao i privlače nove generacije. Optimističan sam."

Kao primjere navodi bendove poput Gojire i Sleep Tokena, koji su dokazali da ne postoje stroga pravila za uspjeh.

Dino Jelusić - 4 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Dino Jelusić - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX

"Svi misle da će pogoditi u sridu ako rade nešto ultra sigurno i catchy, a onda se pojavi Gojira, bend bez klasičnih refrena koji puni stadione. Ili Sleep Token, koji je postao viralan zahvaljujući jednom dijelu pjesme na TikToku, a danas pune dvorane posvuda. Pravila stvarno nema. Teško je uopće smisliti nešto novo, pa svaka čast svakome kome to pođe za rukom."

Posljednjih godina sve je više velikih zajedničkih turneja na kojima nastupa nekoliko velikih rock i metal bendova zajedno, osobito u SAD-u, što on gleda kao idealnu situaciju za sve: "Proda se paket koji funkcionira, a na jednom mjestu okupe se fanovi više bendova. Win-win situacija za sve."

Jedan od najzvučnijih trenutaka njegove karijere bio je nastup prije Eda Sheerana pred više od 50 tisuća ljudi. Iskustvo opisuje kao spektakularno, ali i pomalo nadrealno.

Dino Jelusić - 5 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Dino Jelusić - 7 Foto: CROPIX

"Nisam radio akustične koncerte godinama, a odjednom sviram pred 50.000 ljudi, prvi put akustično izvodim pjesme Jelusicka. Publika je bila odlična, iako podosta različita od moje uobičajene publike. Definitivno jedinstveno i posebno iskustvo."

Iako je tijekom karijere surađivao s brojnim svjetskim glazbenicima, Dino priznaje da ga i dalje privlače nove suradnje.

"U skorijoj budućnosti pripremamo jednu suradnju za Jelusick, pa ćemo vidjeti što dalje. Iskreno, volio bih raditi s jako puno glazbenika i jednog dana ih sve okupiti na jednom albumu."

Dino Jelusić Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Dino Jelusić - 1 Foto: CROPIX

Nakon koncertnog albuma i velikih nastupa, već se okreće novom studijskom materijalu.

"Ovih dana krećem raditi na novom albumu. Trebalo mi je malo vremena da se revitaliziram jer sam u posljednjih nekoliko godina izdao, napisao ili sudjelovao na više od pet albuma. To je više od 50 napisanih i otpjevanih pjesama. Što se smjera tiče, bit će svega kao i dosad – spoj raznih utjecaja, moderno pomiješano s old school pristupom. Razlika je u tome što će mi način pisanja ovaj put biti snažno orijentiran na melodije i vokal."

Sudeći prema planovima koje ima za ostatak godine, pred Dinom Jelusićem i bendom Jelusick još je jedno iznimno aktivno i uzbudljivo razdoblje, a publika može očekivati mnogo nove glazbe, ali i velike koncertne trenutke.

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