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Znate li da je naš glumac bio pjevač domaćeg rock benda prije nego se proslavio u serijama Nove TV?

Piše J. C., Danas @ 21:15 Nekad i sad komentari
Mladen Vulić - 2 Mladen Vulić - 2 Foto: Bruno Konjevic/CROPIX

Iako ga publika najviše pamti po upečatljivim ulogama u domaćim serijama i filmovima, malo tko zna da je Mladen Vulić prije glumačke karijere bio prvi pjevač.

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