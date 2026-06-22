Znate li da je naš glumac bio pjevač domaćeg rock benda prije nego se proslavio u serijama Nove TV?

Iako ga publika najviše pamti po upečatljivim ulogama u domaćim serijama i filmovima, malo tko zna da je Mladen Vulić prije glumačke karijere bio prvi pjevač.

Kada se spomene Mladen Vulić, većina će ga povezati s ulogama snažnih, karizmatičnih muškaraca u domaćim serijama i filmovima. No životna priča ovog slavonskog glumca mnogo je bogatija od televizijskih kadrova.

Prije nego što je postao jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog glumišta, bio je glazbenik, sanjar, buntovnik i mladić koji je tražio svoj put.

Mladen Vulić - 1 Foto: Bruno Konjevic/CROPIX

Rođen 1. rujna 1969. godine u Vinkovcima, odrastao je u Županji, gradu koji je obilježio njegovo djetinjstvo i formirao njegov karakter. Slavonski mentalitet, neposrednost i snažan osjećaj pripadnosti rodnom kraju ostali su vidljivi kroz cijelu njegovu karijeru. Nakon srednje škole odlučio je slijediti umjetnički poziv te je 1997. diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Mnogi danas ne znaju da je Vulić bio prvi pjevač legendarnog slavonskog rock sastava Opća opasnost. Bend je nastao početkom ratnih devedesetih, a upravo je mladi Mladen stajao za mikrofonom u njegovim počecima. Kasnije je glazbeni put prepustio Peri Galiću, dok se sam sve ozbiljnije posvećivao glumi.

Mladen Vulić - 4 Foto: Jurica Galoic/Pixsell

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Iako je napustio glazbenu scenu, nikada nije izgubio vezu s bendom. Godinama poslije ponovno se susreo s članovima Opće opasnosti, ali ovaj put kao glumac, pojavivši se u njihovom spotu za pjesmu Tvoje ime čuvam.

Publika ga je zavoljela kroz brojne domaće serije. Glumio je u hitovima poput ''Larinog izbora'', ''Zore dubrovačke'', ''Stelle'', ''Najboljih godina'', ''Čiste ljubavi'' i ''Na granici'', gdje je svojim prepoznatljivim glasom i snažnom pojavom često utjelovljavao autoritativne i kompleksne likove.

Osim na malim ekranima, ostvario je zapažene uloge i na filmu. Posebno se ističu nastupi u filmovima ''Ta divna splitska noć'', ''Duh u močvari'', ''Lopovi'' prve klase te međunarodnom projektu Lov u Bosni u kojem je glumio uz Richarda Gerea.

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Iako ga gledatelji često doživljavaju kao grubog i čvrstog muškarca, intervjui su pokazali jednu sasvim drugačiju stranu Mladena Vulića. Sam je znao reći da ga život nije štedio, a posebno emotivno govorio je o obitelji i očinstvu.

Iz braka s balerinom zagrebačkog HNK-a Anamarijom dobio je dvije kćeri, Nadiju i Sofiju. Nakon razvoda 2012. godine djevojčice su s majkom preselile u Rim, što je glumcu teško palo. U rijetkim iskrenim razgovorima za medije priznao je da mu je upravo udaljenost od kćeri bila jedna od najvećih životnih boli. Istodobno je naglašavao koliko je ponosan na njihov uspjeh i odrastanje.

Mladen Vulić - 3 Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

''Boli me što nisam pokraj Nadije i Sofije. Ali nisu ti demoni aždaje nego uzročno-posljedične stvari koje te dovedu do nečega. Svi mnogo griješimo. Ipak na neke stvari u životu mogu biti i ponosan'', rekao je za Story.

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''Dobro su se snašle u Italiji. Jako su dobre cure i učenice, divne su. Nadiju su izabrali za najbolju učenicu iz svih škola u tom okrugu pa je kao predstavnica razgovarala s talijanskim parlamentarcem o pravima djece. Pametnica mala. Iskreno, one su mi snaga. I kad bih po svom, neću zbog njih. Kažem si: “Ispravljaj svoje pogreške, nikad nije kasno”. I meni su ljudi oprostili neke stvari, i to znam cijeniti. I ja praštam. Nema gorčine'', istaknuo je glumac.

Tijekom godina Vulić je postao čest izbor redatelja glazbenih spotova. Osim suradnje s Općom opasnosti, posljednjih godina posebno je zapažen njegov nastup u Thompsonovu spotu za pjesmu ''Nepročitano pismo''. U tom projektu utjelovio je hrvatskog bana Petra Zrinskog, a upravo je ta uloga ponovno privukla pozornost javnosti nakon razdoblja u kojem se rjeđe pojavljivao u medijima.

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