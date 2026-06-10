Nakon gubitka čovjeka koji je bio srce benda, Opća opasnost vraća se na glazbenu scenu

Nakon gubitka čovjeka koji je bio srce benda i odlaska dugogodišnjeg frontmena, mnogi su mislili da je kraj. No Opća opasnost vraća se na glazbenu scenu s novim glasom i željom da ponovno puni dvorane. Naša Patricija Novaković predstavlja novog pjevača, a slavonski rockeri otkrili su joj i glavni razlog svojeg povratka.

Nakon prerane smrti Slavena Živanović Žiže, bend Opća Opasnost odlučio je nastaviti njegovu priču.

Ipak, svaki nastup i dalje nosi posebnu emociju, jer uspomena na prijatelja, kolegu i jednog od simbola benda živi u svakoj pjesmi, uz neizbježnu suzu i veliko poštovanje prema njegovom nasljeđu.

''Dogodilo se ono najgore, izgubili smo čovjeka koji je bio srce i mašina ovog benda. Bilo je vrijeme koje smo prolazili u tuzi i emocijama i u jednom trenutku smo Igor, Stojka i ja odlučili da je vrijeme da možda ipak u spomen tom čovjeku i zahvalu za nas, za sve što je on radio za nas, ipak smo potegnuli ovu priču, jer smo znali reći da je ovo njegovo dijete, pa zašto da mi ne priglavimo onda'', priča Josip Kamenski.

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In Magazin: Opća opasnost - 5 Foto: In Magazin

In Magazin: Opća opasnost - 3 Foto: In Magazin

Nakon što je dugogodišnji frontmen Pero Galić odlučio 2025. krenuti u solo vode, u bend je stiglo mlado pojačanje jakih glasnica, Zoran Mišić.

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''Pa osjećaj je nevjerojatan, pogotovo kad vidite ovu vojsku ljudi koji su došli podržati sve ovo, a da ne spominjem sve moguće reakcije ljudi na društvenim mrezama, sve poruke i podršku koju smo dobili, osjećaj je prekrasan'', govori Zoran Mišić.

Iako ostatak benda poznaje više od 20 godina, kaže kako do sada nije sudjelovao ni u jednoj trzavici. Ipak, Nenad ističe da je u ovako velikoj grupi, teško očekivati da ih povremeno neće biti.

In Magazin: Opća opasnost - 1 Foto: In Magazin

''Svaki bend ima svoje, pa to vam je kao veza samo sa 4 frajera, tako da ono, takav je život'', govori Nenad Dujmić.

Već više od 3 desetljeća njihove pjesme pjevaju i roditelji i djeca, a upravo ta neraskidiva veza s publikom bila je jedan od glavnih razloga povratka na pozornicu. Jer za mnoge, Opća Opasnost nije bend, ona je soundtrack života.

In Magazin: Opća opasnost - 6 Foto: In Magazin

In Magazin: Opća opasnost - 2 Foto: In Magazin

Nebo iznad nas prva je povratnička pjesma Opće Opasnosti, a druge su već kako kažu u niskom startu. Ipak, članovi benda zasad ih drže pod velom tajne i čuvaju kao iznenađenje za svoju publiku.

Opća Opasnost osnovana je još 1992.godine u Županji, a unatoč brojnim izazovima i promjenama, bend je izrastao u jedan od najprepoznatljivijih rock sastava u Hrvatskoj.

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