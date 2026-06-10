Ogroman poslovni uspjeh Maje Šuput: Prošle godine zaradila je pozamašan iznos

Dok puni dvorane, nastupa na privatnim proslavama i ne silazi s televizijskih ekrana, Maja Šuput istovremeno puni i poslovne račune.

Jedna od najtraženijih domaćih zabavljačica Maja Šuput bilježi impresivne poslovne rezultate. Prema dostupnim financijskim podacima za 2025. godinu, njezina je tvrtka ostvarila ukupne prihode od 898.652 eura, što predstavlja rast od 43,77 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Uz značajan rast prihoda, povećana je i dobit. Poslovni subjekt u vlasništvu popularne pjevačice ostvario je neto dobit od 360.749 eura, što je 8,62 posto više nego godinu ranije, navodi se na službenim stranicama Fine.

Maja Šuput Foto: Ivor Mažar

Maja Šuput Foto: Instagram

Tvrtka je tijekom 2025. godine imala jednog zaposlenog, što je jednako kao i prethodnih godina, dok pokazatelji poslovne uspješnosti također potvrđuju stabilan rast. EBIT je iznosio 404.800 eura, dok je EBITDA dosegnula 405.421 euro.

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Kada se usporedi s ostalim poslovnim subjektima u djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija, tvrtka Maje Šuput zauzima 204. mjesto prema ukupnim prihodima, 91. mjesto prema ostvarenoj dobiti te 789. mjesto prema broju zaposlenih među ukupno 2354 subjekta u toj djelatnosti.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Inače, Maja je ovih dana snimila i spot za novu pjesmu ''Nedovoljno lijep'' koja uskoro izlazi.

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Njezin sin Bloom na Instagramu je ponovno hit zbog najnovijeg videa u kojem pjeva hit ''Tuđa kuća''. Pogledajte ga OVDJE.

Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram

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