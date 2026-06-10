Zavirite u raskošnu vilu vatrenog koja je na prodaju: Kupca nema ni nakon snižene cijene

Nogometaški reprezentativac Duje Ćaleta-Car još uvijek nije uspio prodati svoju luksuznu vilu kraj Šibenika, iako je cijenu nekretnine spustio za čak pola milijuna eura.

Prošle godine objavljeno je kako je na prodaju luksuzna vila hrvatskog nogometnog reprezentativca Duje Ćalete-Cara u Bilicama pokraj Šibenika. No, unatoč atraktivnoj lokaciji i luksuznim sadržajima, nekretnina još uvijek nije pronašla novog vlasnika.

Budući da se vila nije prodala, početna cijena od 2,1 milijun eura četiri mjeseca nakon objave oglasa smanjena je za čak pola milijuna eura. Tako se od kolovoza prošle godine prodaje za 1,6 milijuna eura, no ni to pojeftinjenje zasad nije bilo dovoljno da privuče kupca.

Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Instagram

Riječ je o modernoj dvokatnici površine 272 četvorna metra, izgrađenoj 2022. godine na zemljištu od 1294 četvorna metra. Nekretnina se nalazi uz glavnu prometnicu koja povezuje Bilice i Šibenik, a svojim sadržajima i uređenjem svrstava se među luksuznije vile na šibenskom području.

Kako izgleda vila, pogledajte OVDJE.

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Posebnu pažnju privlači uređena okućnica s grijanim bazenom, zasebnim jacuzzijem, ljetnom kuhinjom i vanjskim tušem s toplom vodom, što budućim vlasnicima omogućuje potpuni komfor tijekom cijele godine.

Prizemlje vile sastoji se od ulaznog prostora, kupaonice, praonice te jedne spavaće sobe s vlastitom kupaonicom. Središnji dio kuće čine prostrani dnevni boravak, blagovaonica i moderna kuhinja otvorenog koncepta. Iz dnevnog dijela izlazi se na veliku terasu koja se nastavlja na bazen i uređeni vanjski prostor.

Adriana i Duje Ćaleta-Car - 1 Foto: Instagram

Unutarnjim stubištem dolazi se na prvi kat gdje se nalaze još tri spavaće sobe i tri kupaonice. Jedna od kupaonica opremljena je jacuzzijem, dodatno naglašavajući luksuzan karakter ove nekretnine.

Iako je cijena značajno korigirana, vila Duje Ćalete-Cara već mjesecima ostaje među oglasima za prodaju, pa ostaje za vidjeti hoće li snižena cijena uskoro privući ozbiljnog kupca.

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Podsjetimo, Duje je jučer otputovao u Ameriku na Svjetsko prvenstvo. Kako se prije odlaska oprostio sa sinovima pogledajte OVDJE.

Duje i Adriana Ćaleta-Car - 2 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

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