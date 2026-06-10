Zvijezda X-Mena otkrila lošu vijest: ''Da, imam rak dojke, moja prva reakcija...''

Glumac Tyler Mane otkrio je da mu je dijagnosticiran rak dojke te najavio da započinje borbu s bolešću uz pomoć kemoterapije.

Tyler Mane, glumac najpoznatiji po ulozi Sabretootha u filmskom hitu "X-Men" iz 2000. godine te bivša zvijezda profesionalnog hrvanja (WCW), otkrio je da mu je dijagnosticiran rak dojke.

59-godišnji glumac u ponedjeljak je na društvenim mrežama objavio da započinje kemoterapiju te odlučio javno progovoriti o ovoj rijetkoj dijagnozi.

''Imam loše vijesti. Danas počinjem s kemoterapijom'', rekao je Mane u videu objavljenom na Facebooku.

''Jednom od 750 muškaraca tijekom života bit će dijagnosticiran rak dojke, a ja sam jedan od njih.''

Glumac je istaknuo kako se o raku dojke kod muškaraca vrlo rijetko govori, zbog čega se bolest često otkrije tek u kasnijim stadijima.

''Budući da se o tome rijetko govori, bolest se obično otkrije u kasnijim fazama, što dovodi do lošijih ishoda. Želim to promijeniti'', poručio je.

Tyler Mane - 4 Foto: Afp

Mane, koji se prošle godine ponovno pojavio kao Sabretooth u filmu "Deadpool i Wolverine", najavio je da će tijekom liječenja dijeliti svoje iskustvo kako bi podigao svijest o raku dojke kod muškaraca i potaknuo ih da ne ignoriraju moguće simptome.

''Pridružite mi se na mom putu da se riješim ovoga. Pošaljite ovo desetorici svojih prijatelja i neka me prate jer ljudi ovo trebaju čuti. Je*i se, rače!''

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U objavi je priznao kako mu je prva reakcija bila sakriti dijagnozu od javnosti.

''Da, imam rak dojke. I da, iznimno je rijedak. Samo jedan posto svih slučajeva raka dojke javlja se kod muškaraca. Bit ću iskren, prva mi je reakcija bila da to zadržim za sebe. Pomalo je neugodno. No onda sam saznao da se muškarcima bolest često dijagnosticira u uznapredovalim fazama upravo zato što se o tome ne govori i simptomi se ne provjeravaju.''

Tyler Mane - 2 Foto: Afp

Posebno je zahvalio svojoj supruzi Renae Geerlings, koja ga je nagovorila da potraži drugo mišljenje nakon što su liječnici u početku umanjili njegove sumnje.

''Zapravo, svi su moji liječnici to otpisali, a samo zato što me supruga natjerala da uklonim kvržicu bolest je otkrivena na vrijeme'', otkrio je Mane.

Tyler Mane - 3 Foto: Afp

Na kraju je pozvao muškarce da obrate pozornost na promjene na tijelu i da se ne ustručavaju potražiti liječničku pomoć.

Tko je Tyler Mane?

Tyler Mane kanadski je glumac i bivši profesionalni hrvač, najpoznatiji po ulozi Sabretootha u filmu ''X-Men'' iz 2000. godine. Tijekom karijere glumio je i Michaela Myersa u filmovima ''Halloween'' te Ajaxa u filmu ''Troja''. Godine 2024. ponovno se pojavio kao Sabretooth u filmu ''Deadpool i Wolverine''. Prije glume nastupao je kao profesionalni hrvač u WCW-u pod imenom Big Sky.

Tyler Mane - 6 Foto: Profimedia

Tyler Mane - 7 Foto: Profimedia

Tyler Mane - 1 Foto: Profimedia

Od 1998. do 2003. bio je u braku s Jean Goertz i s njom ima dvoje djece, a 2007. godine oženio se sadašnjom suprugom Renae.

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