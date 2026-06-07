Mini badić na Maji Šuput potpuno je zasjenio prekrasan pogled iza nje

Maja Šuput počastila je pratitelje fotografijom u ružičastom bikiniju, pokazavši vitku liniju i još jednom privukavši brojne komplimente na društvenim mrežama.

Maja Šuput ponovno je privukla pozornost svojih pratitelja na Instagramu objavom fotografije u upečatljivom ružičastom bikiniju.

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Pjevačica je pozirala na otvorenom s pogledom na prostrane zelene površine, a modnu kombinaciju upotpunila je sunčanim naočalama i efektnom ogrlicom. U prvom planu našla se njezina vitka linija, koju pratitelji često komentiraju ispod objava na društvenim mrežama.

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Maja Šuput Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja je i ovoga puta pokazala da uživa u ljetnim danima, a fotografija je ubrzo privukla brojne reakcije njezinih obožavatelja.

Poznata po tome da redovito dijeli trenutke iz privatnog i poslovnog života, pjevačica nerijetko oduševljava pratitelje modnim izdanjima i fotografijama s putovanja.

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

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Maja je nedavno prekinula vezu sa Šimom Elezom, a što nam je rekla o tome, saznajte OVDJE.

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