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Mini badić na Maji Šuput potpuno je zasjenio prekrasan pogled iza nje

Piše I. G., Danas @ 09:57 Celebrity komentari
Maja Šuput Maja Šuput Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput počastila je pratitelje fotografijom u ružičastom bikiniju, pokazavši vitku liniju i još jednom privukavši brojne komplimente na društvenim mrežama.

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