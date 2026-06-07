Mini badić na Maji Šuput potpuno je zasjenio prekrasan pogled iza nje

Maja Šuput počastila je pratitelje fotografijom u ružičastom bikiniju, pokazavši vitku liniju i još jednom privukavši brojne komplimente na društvenim mrežama.
Maja Šuput ponovno je privukla pozornost svojih pratitelja na Instagramu objavom fotografije u upečatljivom ružičastom bikiniju.3 vijesti o kojima se priča pa ovo je sve! Može li emotivnije? Poslušajte kako je Majin Bloom otpjevao romsku pjesmu! "putovanje života" Amerikanac koji je u Hrvatskoj kupio kuću za 5000 eura otkrio koliko je točno potrošio na renovaciju napravila iznimku! Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete!
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Pjevačica je pozirala na otvorenom s pogledom na prostrane zelene površine, a modnu kombinaciju upotpunila je sunčanim naočalama i efektnom ogrlicom. U prvom planu našla se njezina vitka linija, koju pratitelji često komentiraju ispod objava na društvenim mrežama.
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Maja Šuput Foto: Maja Šuput/Instagram
Maja je i ovoga puta pokazala da uživa u ljetnim danima, a fotografija je ubrzo privukla brojne reakcije njezinih obožavatelja.
Poznata po tome da redovito dijeli trenutke iz privatnog i poslovnog života, pjevačica nerijetko oduševljava pratitelje modnim izdanjima i fotografijama s putovanja.
Maja Šuput Foto: Instagram
Maja Šuput - 2 Foto: Instagram
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