Uh, kakvo izdanje! Lidija Bačić u minijaturnom bikiniju pokazala adute koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim

Lidija Bačić ponovno je zapalila društvene mreže objavivši video sa snimanja u izazovnom crnom izdanju koje je među njezinim pratiteljima izazvalo brojne reakcije i komplimente.

Lidija Bačić ponovno je pokazala kako zna privući veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila video sa snimanja u kojem je pokazala svoje izazovno izdanje.

Popularna pjevačica pozirala je ispred ogledala u crnom kompletu, dugim rukavicama i visokim potpeticama, a cijeli stajling dodatno je upotpunila zimskom kapom.

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U kratkom videu Lidija je samouvjereno pozirala pred kamerom u profesionalnom studiju okruženom rasvjetom i fotografskom opremom, otkrivši djelić atmosfere na snimanju. Njezino atraktivno izdanje odmah je izazvalo brojne reakcije pratitelja.

Lidija Bačić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Lidija Bačić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Lidija Bačić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Pjevačica je već godinama poznata po tome da svojim modnim kombinacijama i objavama redovito podiže temperaturu na društvenim mrežama, a ni ovoga puta nije razočarala obožavatelje koji su joj u komentarima uputili niz komplimenata.

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