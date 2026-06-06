Oženio se Borna Sosa! Njegova odabranica zablistala je u elegantnoj vjenčanici

Borna Sosa i Ivona Šimunović oženili su se u Dubrovniku poslije gotovo sedam godina veze tijekom koje su dobili i sina.

Hrvatski nogometaš Borna Sosa i njegova dugogodišnja partnerica Ivona Šimunović izrekli su sudbonosno "da" nakon šest godina veze.

Par je svoju ljubav okrunio brakom u Dubrovniku, a fotografije s vjenčanja otkrivaju romantičnu atmosferu i elegantnu ceremoniju u jednom od najljepših gradova na Jadranu.

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Vjenčanje Borne Sose - 14 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Vjenčanje Borne Sose - 13 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Vjenčanje Borne Sose - 11 Foto: Bozo Radic / CROPIX

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Mladenci su plijenili poglede prolazeći povijesnim ulicama Dubrovnika, gdje su ih brojni turisti i prolaznici znatiželjno promatrali. Ivona je zablistala u jednostavnoj, ali vrlo elegantnoj vjenčanici spuštenih ramena s dugim velom, dok je u rukama nosila upečatljiv buket žutog cvijeća koji je unio dašak boje u cijelu priču. S druge strane, Borna je za svoj veliki dan odabrao klasično crno odijelo s bijelim prslukom i leptir-mašnom, a tijekom fotografiranja nije skrivao osmijeh dok je sa suprugom pozirao na dubrovačkim kamenim ulicama i stepenicama.

Vjenčanje Borne Sose - 15 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Vjenčanje Borne Sose - 12 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Vjenčanje Borne Sose - 6 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Fotografije pokazuju kako su mladenci nakon ceremonije prošetali starom gradskom jezgrom držeći se za ruke, a potom se pridružili obitelji i prijateljima na slavlju. Na prijemu su nazdravljali vinom i primali čestitke okupljenih uzvanika.

Borna i Ivona, koji su lani dobili sina Šimuna, zajedno su od 2019. godine, a svoju su vezu tijekom godina uglavnom držali podalje od očiju javnosti. Iako nogometaš povremeno dijeli privatne trenutke na društvenim mrežama, par je uspješno sačuvao intimnost svoje veze sve do velikog dana.

Vjenčanje Borne Sose - 2 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Vjenčanje Borne Sose - 11 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Vjenčanje Borne Sose - 4 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Za 27-godišnjeg braniča, koji je tijekom karijere nosio dresove Dinama, Stuttgarta, Ajaxa i hrvatske reprezentacije, no nije se našao na konačnom popisu izbornika Dalića za Svjetsko prvenstvo, ovo je jedno od najvažnijih životnih poglavlja izvan nogometnih terena.

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