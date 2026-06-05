Zašto je jedna od naših omiljenih glumica nestala iz domaćih sapunica i gdje je danas?

Glumica Ines Bojanić, koju publika pamti po hit-serijama poput Ljubavi u zaleđu, Običnih ljudi i Zore dubrovačke, posljednjih se godina svjesno udaljila od sapunica te karijeru posvetila kazalištu, gdje i danas uspješno nastupa.

Početkom 2000-ih godina Ines Bojanić bila je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizije. Publika ju je obožavala u popularnim serijama poput "Ljubav u zaleđu", "Obični ljudi" i "Zore dubrovačke", a njezin talent i prirodna karizma brzo su je svrstali među najtraženije hrvatske glumice.

Ipak, posljednjih godina rijetko je viđamo na televiziji, zbog čega se mnogi pitaju gdje je danas i zašto se povukla iz svijeta sapunica.

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Ines Bojanić - 2 Foto: YouTube Screenshot

Ines Bojanić - 1 Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Rođena je 13. rujna 1975. godine u Požegi, gdje je provela djetinjstvo prije odlaska u Zagreb na studij glume. Diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti 2001. godine, a vrlo brzo nakon završetka studija počela je graditi uspješnu kazališnu i televizijsku karijeru. Prve zapažene uloge ostvarila je u kazalištu, no široka publika upoznala ju je kao Marijanu "Mare" u seriji "Ljubav u zaleđu", koja joj je donijela veliku popularnost. Uslijedile su uloge Bojane Nemet u seriji "Obični ljudi", Rajne u humorističnoj seriji "Zakon!", Maris Menčetić u "Zori dubrovačkoj" te brojni nastupi u drugim domaćim projektima.

Ines Bojanić - 6 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Ines Bojanić - 4 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Osim na televiziji, Ines je ostvarila zapaženu karijeru na kazališnim daskama. Tijekom godina surađivala je s brojnim hrvatskim kazalištima, a publika i kritika posebno su hvalili njezine izvedbe u predstavama poput Gruntovčani, Umri ženski, Alan Ford i mnogim drugima. Za svoj rad osvojila je i niz kazališnih nagrada, uključujući prestižne nagrade "Marul" i "Zvonimir Rogoz". Od 2018. godine članica je ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh, gdje i danas aktivno nastupa.

Ines Bojanić - 3 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Ines Bojanić - 2 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Kada je riječ o privatnom životu, Ines je oduvijek bila jedna od onih glumica koje nisu voljele izlagati obitelj medijima. Od 2008. godine u braku je s filmskim montažerom Davorom Švaićem, s kojim ima dvoje djece, Katju i Martina.

Upravo je obitelj jedan od razloga zbog kojih je odlučila usporiti televizijski tempo i okrenuti se životu izvan reflektora. U nekoliko je navrata isticala da ju je rad na svakodnevnim sapunicama iscrpljivao jer nije ostavljao dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu uloga i privatni život.

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Zašto je danas više ne gledamo često na televiziji? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Ines je sama priznala da ju format sapunica više nije profesionalno ispunjavao te da joj je kazalište pružilo veću kreativnu slobodu.

Ines Bojanić - 3 Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Ines Bojanić - 2 Foto: Nel Pavletic/Pixsell

"Način rada u kojem dobiješ tekst dan ranije ili čak prije snimanja da ga naučiš do početka snimanja, koje zna trajati po 12 sati, dosta je iscrpljujući. Frustrira me što se ne stignem dobro pripremiti jer sam prava štreberica koja se temeljito priprema za ulogu. Rad na sapunici više me ne ispunjava. Jedino je financijski bilo isplativo", rekla je za Večernji list.

Posljednjih desetak godina fokusirala se na kazališni rad, a dio vremena posvetila je i obitelji te mirnijem životu izvan gradske vreve. Iako se povremeno pojavljuje u televizijskim projektima, poput serija "Počivali u miru", "Gora" ili novije "U dobru i zlu", njezin profesionalni dom danas je prije svega kazališna pozornica.

Ines Bojanić - 2 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Ines Bojanić - 3 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Ines Bojanić - 1 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Iako je više ne viđamo svakodnevno na malim ekranima, Ines Bojanić ostala je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizijske produkcije. Njezine uloge u serijama koje su obilježile jedno razdoblje hrvatske televizije i danas se pamte, a publika je i dalje rado susreće u kazalištu, gdje nastavlja graditi uspješnu i nagrađivanu glumačku karijeru.

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