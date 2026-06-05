Tko je pjevačica koju su godinama povezivali s Marijom Šerifović? Poslije duge pauze pokorila je glazbenu scenu

Jovana Pajić danas proživljava novi glazbeni uzlet, dok njezin privatni život i dalje privlači pažnju zbog razvoda od Salea Tropika i dugogodišnjeg prijateljstva s Marijom Šerifović.

Posljednjih godina Jovana Pajić ponovno je postala jedno od najspominjanijih imena regionalne estrade. Osim što se uspješno vratila na glazbenu scenu nakon dulje pauze, njezin privatni život našao se pod povećalom javnosti zbog navodne veze s Marijom Šerifović, o kojem se mjesecima nagađalo.

No tko je zapravo Jovana Pajić i kako je izgradila karijeru koja traje gotovo dva desetljeća?

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Pajić je rođena 13. siječnja 1989. godine u Beogradu. Široj publici predstavila se još kao tinejdžerica kada se 2005. godine natjecala u popularnom glazbenom showu Zvezde Granda, gdje je stigla do finala i osvojila peto mjesto. Upravo joj je to natjecanje otvorilo vrata estrade i omogućilo prve ozbiljne glazbene angažmane.

Jovana Pajić - 5 Foto: PIXSELL

Jovana Pajić - 6 Foto: PIXSELL

Nakon toga uslijedili su singlovi poput "Jugić", koji je snimila s Bojanom Tomovićem, "Tako htela sam", "BMW" i "Ako ti je stalo", pjesme koje su joj donijele prepoznatljivost među publikom diljem regije. Tijekom godina izgradila je reputaciju pjevačice snažnog vokala i emotivnih interpretacija.

Veliku pozornost javnosti privukla je njezina ljubavna priča s Aleksandrom Cvetkovićem Saleom, frontmenom Tropico Banda. Nakon nekoliko prekida i pomirenja, par se vjenčao 2012. godine te dobio dvije kćeri. Dugo su slovili za jedan od najskladnijih parova na regionalnoj estradi.

Ipak, krajem 2021. godine stigla je vijest o razvodu nakon gotovo deset godina braka. Jovana je kasnije otvoreno govorila o teškom razdoblju kroz koje je prolazila nakon kraha braka te priznala da joj je trebalo vremena da ponovno pronađe sebe i vrati se glazbi.

Nakon razvoda javnost je počela intenzivno pratiti njezino prijateljstvo s Marijom Šerifović. Njih dvije poznaju se godinama, često zajedno nastupaju i privatno provode mnogo vremena, zbog čega su se pojavile glasine da su u ljubavnoj vezi.

Jovana Pajić - 7 Foto: PIXSELL

Jovana Pajić - 8 Foto: PIXSELL

I Jovana i Marija više su puta demantirale takve navode. Pajić je istaknula kako njihovo prijateljstvo traje više od 15 godina te da se o tome nikada nije pisalo dok ona nije postala razvedena žena. Kasnije su obje priznale da se danas na račun tih glasina često i same šale.

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Dodatnu pažnju izazvala je njihova zajednička pjesma "Demoni", objavljena 2025. godine, koja je oduševila publiku i dodatno učvrstila njihovu profesionalnu suradnju.

Nakon razdoblja povlačenja iz javnosti, Jovana se vratila u velikom stilu. Pjesma "Ludilo moje" postala je jedan od najvećih regionalnih hitova 2024. godine, a ubrzo je uslijedio i singl "Prezime se briše", koji su mnogi prozvali svojevrsnom himnom žena nakon prekida i razvoda.

Publika i kritika složili su se da je upravo nakon razvoda Jovana pokazala novu umjetničku zrelost i emocionalnu iskrenost, što je dodatno osnažilo njezinu povezanost s publikom.

Danas je Jovana Pajić ponovno među najtraženijim regionalnim pjevačicama. Nastupa diljem regije, aktivna je na društvenim mrežama i redovito objavljuje novu glazbu. Iako joj privatni život i dalje privlači pozornost medija, čini se da je fokus ponovno stavila na karijeru i obitelj.

Bez obzira na to govori li se o njezinim hitovima, razvodu ili prijateljstvu s Marijom Šerifović, jedno je sigurno – Jovana Pajić uspjela je ostati relevantna na regionalnoj glazbenoj sceni i nakon gotovo 20 godina karijere te danas proživljava jedno od najuspješnijih razdoblja svog profesionalnog života.

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