Napuštala je život koji ju je uništavao, no sudbina joj nije dala novu priliku

Kristen Pfaff bila je talentirana basistica grupe Hole i benda Janitor Joe, čiji su život i karijera tragično prekinuti smrću od predoziranja u dobi od samo 27 godina.

Kada se govori o zlatnom razdoblju grungea, najčešće se spominju Kurt Cobain, Layne Staley, Chris Cornell ili Eddie Vedder. No jedna od najtalentiranijih glazbenica tog vremena, Kristen Pfaff, ostala je upamćena i po iznimnom talentu i po tragičnoj sudbini.

Basistica grupe Hole preminula je 16. lipnja 1994. u 28. godini života, samo dva mjeseca nakon smrti svog bliskog prijatelja Kurta Cobaina.

Kristen Pfaff - 3 Foto: YouTube Screenshot

Kristen Marie Parco rođena je 26. svibnja 1967. u Buffalu u saveznoj državi New York. Nakon razvoda roditelja posvojio ju je očuh Norman Pfaff, čije je prezime zadržala. Odmalena je pokazivala glazbeni talent te je učila klavir i violončelo, no tijekom tinejdžerskih godina sve ju je više privlačio rock.

Nakon završetka katoličke srednje škole kratko je studirala na Boston Collegeu, a diplomirala je ženske studije na Sveučilištu Minnesota.

Kristen Pfaff - 4 Foto: YouTube Screenshot

Osim glazbe, bila je duboko posvećena društvenom angažmanu. Radila je kao savjetnica u programu za pomoć žrtvama seksualnog nasilja, sudjelovala na telefonskoj liniji za krizne situacije te pomagala u edukaciji i programima samoobrane. Aktivno je sudjelovala i u kampanji 24 Hour Rape Free Zone, čiji je cilj bio skrenuti pozornost na nasilje nad ženama na sveučilištima i u društvu.

Iako je bila školovana klasična glazbenica, tijekom studija zaljubila se u bas gitaru. Brzo je stekla reputaciju glazbenice snažnog, preciznog i melodičnog stila sviranja, pa je zajedno s Joachimom Breuerom osnovala alternativni rock bend Janitor Joe.

Kristen Pfaff - 1 Foto: YouTube Screenshot

Bend je stekao kultni status na nezavisnoj sceni Minneapolisa, a upravo je tijekom jedne turneje Pfaff privukla pozornost Courtney Love i gitarista Erica Erlandsona, koji su tada tražili novu basisticu za Hole. Isprva je odbila ponudu jer nije željela napustiti Janitor Joe, no nakon nagovaranja ipak je preselila u Seattle i 1993. postala članica benda.

Dolaskom Pfaff Hole je dobio novu energiju. Sudjelovala je na snimanju albuma "Live Through This", koji se danas smatra jednim od najvažnijih rock albuma devedesetih. Eric Erlandson kasnije je rekao da je upravo njezin dolazak bio trenutak kada su "odjednom postali pravi bend".

Kristen Pfaff - 6 Foto: YouTube Screenshot

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U Seattleu se sprijateljila s Cobainom, suprugom Courtney Love. Dijelili su ljubav prema glazbi, a Cobain je cijenio njezin talent i miran karakter. Istodobno je bila u vezi s Ericom Erlandsonom, no upravo je u Seattleu počela njezina borba s heroinom. Erlandson je kasnije ispričao da je droga postala dio svakodnevice grada te upozoravao Kristen da ne ulazi u takvo društvo.

U razgovoru za Spin rekao je: "Kristen je eksperimentirala s drogama prije nego što je ušla u bend, još u Minneapolisu, ali to je bilo vrlo blago. Preselila se u Seattle, osjećala se odvojeno od svega i stvorila veze s ljudima preko droge, a govorio sam joj da to ne radi. Jedini način da preživiš u ovom gradu jest da ne stvaraš takve veze."

Svjesna da gubi kontrolu, početkom 1994. prijavila se u centar za odvikavanje od heroina u Minneapolisu. Nakon liječenja vratila se na kratku turneju s Janitor Joeom, a prema riječima Erlandsona bila je čista i odlučna napustiti Seattle te se trajno vratiti u Minnesotu. Smrt Kurta Cobaina dodatno ju je pogodila i učvrstila odluku da napusti Hole.

No planove nije uspjela ostvariti. U Seattle se vratila samo kako bi pokupila preostale stvari prije selidbe. Dana 16. lipnja 1994. prijatelj Paul Erickson pronašao ju je mrtvu u kadi njezina stana u Seattleu, gdje su trebali krenuti prema Minneapolisu. Pokraj tijela pronađene su šprice i pribor za drogu, a službeni uzrok smrti bila je akutna intoksikacija opijatima. Imala je samo 27 godina.

Kristen Pfaff - 5 Foto: YouTube Screenshot

Godinama poslije Eric Erlandson otvoreno je govorio o osjećaju krivnje zbog razdoblja obilježenog ovisnošću. U intervjuu za NME izjavio je: "Priznajem da sam napravio neke glupe pogreške s nekim ljudima i ljudi su mrtvi zbog mojih glupih pogrešaka."

Iako je njezina karijera trajala svega nekoliko godina, Kristen Pfaff ostavila je dubok trag. Album "Live Through This" i danas se smatra klasikom alternativnog rocka, dok se njezin rad u Janitor Joeu često navodi kao jedan od najpodcjenjenijih primjera američke indie scene devedesetih. Osim po glazbi, ostala je zapamćena i po predanom radu sa žrtvama seksualnog nasilja te aktivizmu za prava žena, zbog čega mnogi smatraju da je njezina ostavština mnogo veća od same glazbene karijere.

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