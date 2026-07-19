Još jedna svjetska zvijezda odmara u Hrvatskoj! Pohvalila se mjestima koja je već obišla

Chelsea Handler ljetovala je u Hrvatskoj, obišla Hvar, Rovinj i Nacionalni park Krka te poručila kako joj je odmor na Jadranu bio prijeko potreban predah od svakodnevice.
Američka komičarka, glumica i televizijska voditeljica Chelsea Handler dio ljeta provela je u Hrvatskoj, a dojmove s putovanja podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča ukrala svu pažnju! Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša? svi ju znate! Zagrebačkom špicom prošla je naša glumica koju je nakon promjene zaštitnog znaka teško prepoznati kakva pozitiva Marijana Mikulić dobila gomilu podrške zbog posljednje objave: ''Imam trudničko tijelo...''
Sudeći prema fotografijama koje je objavila, Handler je tijekom odmora posjetila nekoliko poznatih hrvatskih destinacija, među kojima su Hvar, Rovinj i Nacionalni park Krka.
Galerija 4 4 4 4 4
Chelsea Handler - 7 Foto: Instagram
Chelsea Handler - 3 Foto: Instagram
Na jednoj od fotografija pozirala je na brodu ispred prepoznatljive panorame grada Hvara, s tvrđavom Fortica u pozadini. Dobro raspoložena Chelsea istraživala je i kamene ulice dalmatinskog grada, a odmor nije prošao bez adrenalinskih aktivnosti – okušala se i u vožnji jet-skija.
Fotografije otkrivaju da se zaustavila i u Rovinju, čiju je vizuru s mora lako prepoznati po crkvi svete Eufemije i njezinu zvoniku koji dominira starogradskom jezgrom. Handler je pozirala ispred starih kamenih kuća i vrata, odjevena u ležernu prugastu kombinaciju, a širok osmijeh pokazao je koliko joj je boravak na Jadranu odgovarao.
Dio putovanja provela je i u prirodi. Posjetila je područje Roškog slapa u Nacionalnom parku Krka, gdje je uživala u neobičnom restoranu smještenom uz slapove i vodu koja protječe između drvenih stolova. Na fotografijama se vidi kako s prijateljima uživa u domaćoj hrani, piću i osvježenju u hladu, daleko od gradske gužve.
Chelsea Handler - 8 Foto: Instagram
Chelsea Handler - 4 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Naš glumac upozorio na opasnu bakteriju u Jadranu: "Mene je razvalilo, mog oca stvarno unazadilo..."
"Hrvatska je bila predivna. Na ovom putovanju imali smo i vlastitog Jamesa Bonda, kao što možete vidjeti na desetoj fotografiji, i neizmjerno sam zahvalna što imam priliku odlaziti na ovako pustolovna i nevjerojatna putovanja, upoznavati nove prijatelje, smijati se, piti i pretjerano zaboravljati na stvarni život", napisala je Handler uz niz fotografija.
Otkrila je i da joj je putovanje poslužilo kao prijeko potreban odmor od svakodnevnih obveza.
Chelsea Handler - 2 Foto: Instagram
"Uskoro se vraćam kući kako bih nastavila voditi dobru borbu, ali trebao mi je predah", zaključila je komičarka, koja je Hrvatsku napustila puna dojmova i uspomena s Jadrana.
Chelsea Handler - 6 Foto: Instagram
Chelsea Handler - 1 Foto: Instagram
EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Ivana Knoll pozirala bez grudnjaka, objavu je komentirala i njezina mama
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Jedna fotka i duhovit opis bili su dovoljni da Lidija Bačić i metkovski vatrogasci postanu tema interneta
Pogledaji ovo Celebrity Ekskluzivni intervju s Mrletom: "Ne podilazimo publici. Naš posao nije slijediti ukus publike, nego ga stvarati"
Pogledaji ovo Celebrity Ruska ljepotica koju prate milijuni snimljena u društvu partnera kojeg rijetko pokazuje