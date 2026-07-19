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Još jedna svjetska zvijezda odmara u Hrvatskoj! Pohvalila se mjestima koja je već obišla

Piše E. G., Danas @ 09:51 Celebrity komentari
Chelsea Handler Chelsea Handler Foto: Instagram

Chelsea Handler ljetovala je u Hrvatskoj, obišla Hvar, Rovinj i Nacionalni park Krka te poručila kako joj je odmor na Jadranu bio prijeko potreban predah od svakodnevice.

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Chelsea Handler u Hrvatskoj
kakva reklama!
Još jedna svjetska zvijezda odmara u Hrvatskoj! Pohvalila se mjestima koja je već obišla
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