Još jedna svjetska zvijezda odmara u Hrvatskoj! Pohvalila se mjestima koja je već obišla

Chelsea Handler ljetovala je u Hrvatskoj, obišla Hvar, Rovinj i Nacionalni park Krka te poručila kako joj je odmor na Jadranu bio prijeko potreban predah od svakodnevice.

Američka komičarka, glumica i televizijska voditeljica Chelsea Handler dio ljeta provela je u Hrvatskoj, a dojmove s putovanja podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Sudeći prema fotografijama koje je objavila, Handler je tijekom odmora posjetila nekoliko poznatih hrvatskih destinacija, među kojima su Hvar, Rovinj i Nacionalni park Krka.

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Chelsea Handler - 7 Foto: Instagram

Chelsea Handler - 3 Foto: Instagram

Na jednoj od fotografija pozirala je na brodu ispred prepoznatljive panorame grada Hvara, s tvrđavom Fortica u pozadini. Dobro raspoložena Chelsea istraživala je i kamene ulice dalmatinskog grada, a odmor nije prošao bez adrenalinskih aktivnosti – okušala se i u vožnji jet-skija.

Fotografije otkrivaju da se zaustavila i u Rovinju, čiju je vizuru s mora lako prepoznati po crkvi svete Eufemije i njezinu zvoniku koji dominira starogradskom jezgrom. Handler je pozirala ispred starih kamenih kuća i vrata, odjevena u ležernu prugastu kombinaciju, a širok osmijeh pokazao je koliko joj je boravak na Jadranu odgovarao.

Dio putovanja provela je i u prirodi. Posjetila je područje Roškog slapa u Nacionalnom parku Krka, gdje je uživala u neobičnom restoranu smještenom uz slapove i vodu koja protječe između drvenih stolova. Na fotografijama se vidi kako s prijateljima uživa u domaćoj hrani, piću i osvježenju u hladu, daleko od gradske gužve.

Chelsea Handler - 8 Foto: Instagram

Chelsea Handler - 4 Foto: Instagram

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"Hrvatska je bila predivna. Na ovom putovanju imali smo i vlastitog Jamesa Bonda, kao što možete vidjeti na desetoj fotografiji, i neizmjerno sam zahvalna što imam priliku odlaziti na ovako pustolovna i nevjerojatna putovanja, upoznavati nove prijatelje, smijati se, piti i pretjerano zaboravljati na stvarni život", napisala je Handler uz niz fotografija.

Otkrila je i da joj je putovanje poslužilo kao prijeko potreban odmor od svakodnevnih obveza.

Chelsea Handler - 2 Foto: Instagram

"Uskoro se vraćam kući kako bih nastavila voditi dobru borbu, ali trebao mi je predah", zaključila je komičarka, koja je Hrvatsku napustila puna dojmova i uspomena s Jadrana.

Chelsea Handler - 6 Foto: Instagram

Chelsea Handler - 1 Foto: Instagram

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