Ivana Knoll pozirala bez grudnjaka, objavu je komentirala i njezina mama

Nova objava Ivane Knoll izazvala je lavinu reakcija na Instagramu. Najpoznatija hrvatska navijačica pozirala je u odvažnom čipkastom kombinezonu koji je malo toga prepustio mašti.
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Najpoznatija hrvatska navijačica, influencerica i DJ-ica na Instagramu je podijelila video u kojem pozira u odvažnom, prozirnom čipkastom kombinezonu s dubokim izrezom, ispod kojeg nije nosila grudnjak. Objavu je ubrzo komentirala i njezina majka Mirjana, ostavivši joj tri srca.
Ivana je svjetsku prepoznatljivost stekla tijekom Svjetskih prvenstava u Rusiji 2018. i Kataru 2022., gdje je pažnju privlačila upečatljivim modnim kombinacijama inspiriranima hrvatskim crveno-bijelim kvadratićima. Popularnost na društvenim mrežama potom je pretvorila u uspješnu glazbenu karijeru.
Ivana Knoll - 6 Foto: Jose Breton/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia
Ivana Knoll - 3 Foto: Profimedia
Danas nastupa kao DJ-ica na prestižnim destinacijama poput Miamija, Ibize i Dubaija, redovita je gošća ekskluzivnih događanja, uključujući utrke Formule 1, a njezini nastupi sve su traženiji. Tijekom aktualnog prvenstva prati hrvatsku reprezentaciju, ali u ulozi glazbenice – među ostalim, nastupila je na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu te odradila DJ set tijekom poluvremena prijateljske utakmice Hrvatske i Kolumbije.
Ivana Knoll - 1 Foto: Instagram
Ivana Knoll - 4 Foto: Ivana Knoll/Instagram
Rođena u Njemačkoj, a odrasla u Zagrebu, Ivana je 2016. bila finalistica izbora za Miss Hrvatske. Danas živi između Miamija i Ibize, gdje gradi međunarodnu karijeru. Uz glazbu i angažmane u svijetu mode, vodi i vlastiti modni brend, potvrđujući da je svoju popularnost uspješno pretvorila u ozbiljan poslovni projekt.
O Ivani Knoll nakon utakmice Norveške i Engleske raspisali su se svjetski mediji, nije im promaknulo što je odjenula!