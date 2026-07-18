Marijana Mikulić dobila gomilu podrške zbog posljednje objave: ''Imam trudničko tijelo...''

Jednom rečenicom o svom izgledu Marijana Mikulić pokrenula je lavinu reakcija i oduševila pratitelje koji su joj pružili veliku podršku.

Glumica Marijana Mikulić ponovno je osvojila društvene mreže iskrenošću i dozom humora. Na Instagramu je podijelila video u kojem bez zadrške pokazuje da se u vlastitoj koži osjeća dobro, a njezina poruka o prihvaćanju vlastitog tijela izazvala je brojne pozitivne reakcije.

"Imam trudničko tijelo, a trudnica nisam. Imam kupaći u kojem se osjećam ugodno. Osmijeh na licu, piće u ruci, dragi ljudi oko mene", napisala je Mikulić u opisu objave.

U kratkom i duhovitom videu glumica pozira uz bazen s čašom u ruci, a zatim uz osmijeh skače u vodu. Opuštenom atmosferom i zaraznom energijom pokazala je da ljeto za nju znači uživanje, druženje i prihvaćanje sebe bez opterećenja izgledom.

Marijana Mikulić - 7 Foto: Instagram

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Objava je ubrzo prikupila mnoštvo lajkova i komentara podrške. Pratitelji su pohvalili njezinu iskrenost i pozitivan stav.

"Prelijepa i prirodna", "Koja si ti pozitivna luđakinja, zato si i voljena", poručili su joj.

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Marijana je prije nekoliko tjedana bila gošća podcasta ''Nema labavo by IN magazin'', što je otkrila o obraćenju, burnoutu i krizi u braku čitajte OVDJE.

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