Najslađa scena finala: Yamalov mali brat ponovno je osvojio navijače

Španjolska je osvojila naslov svjetskog prvaka, ali jedan od najupečatljivijih trenutaka finala nije imao veze s golovima. Za njega se pobrinuo trogodišnji Keyne, mlađi brat Laminea Yamala.

Dok su španjolski reprezentativci slavili osvajanje naslova svjetskih prvaka nakon dramatične pobjede protiv Argentine, jedan trogodišnjak ponovno je uspio postati glavna zvijezda slavlja. Riječ je o Keyneu, mlađem bratu Laminea Yamala, koji je svojim dolaskom na teren još jednom osvojio navijače i društvene mreže.

Lamine Yamal s bratom Foto: Li Ming / Xinhua News / Profimedia

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka na stadionu MetLife u New Jerseyju uslijedilo je veliko slavlje španjolskih nogometaša, dok su argentinski igrači teško podnosili poraz. No, među svim emotivnim prizorima posebno se izdvojio trenutak kada je trogodišnji Keyne, odjeven u dres s brojem 19, potrčao prema svom starijem bratu Lamineu Yamalu i završio mu u zagrljaju.

Lamine Yamal s bratom Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osim emotivnog susreta s bratom, pažnju je privuklo i slavlje s djevojkom Inés García. Više pogledajte OVDJE.

Mali Keyne, Yamalov polubrat s majčine strane, već je tijekom cijelog Svjetskog prvenstva bio jedan od miljenika navijača, a finale je samo potvrdilo njegov status male internetske zvijezde. Tijekom proslave naslova veselo je istraživao teren, isprobao kapu američkog policajca, sa sobom ponio komadić mreže kao uspomenu na veliko finale, a još prije početka utakmice zabavio okupljene kada je tijekom zagrijavanja uspio zabiti pogodak Nicu Williamsu.

Lamine Yamal s bratom Foto: Profimedia

Lamine Yamal s bratom Foto: Profimedia

Da se pred kamerama osjeća potpuno prirodno pokazao je i ranije na turniru, kada je tijekom utakmice protiv Belgije namjerno plazio jezik prema velikom ekranu stadiona, što je ubrzo postalo viralno.

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Posebna veza između braće već godinama privlači pažnju španjolske javnosti, još otkako je Yamal 2023. godine debitirao za Barcelonu. Mladi nogometaš često govori koliko mu Keyne znači te ističe da mu je želja omogućiti bezbrižno djetinjstvo, daleko od siromaštva i teških okolnosti u kojima je i sam odrastao u katalonskoj četvrti Rocafonda.

Lamine Yamal - 9 Foto: Instagram

''Moj mali brat mi znači sve. Zaljubljen sam u njega, osjećam se kao da mi je sin'', rekao je nedavno Yamal.

Nakon legendarne fotografije iz 2007. godine na kojoj Lionel Messi kupa tek rođenog Laminea Yamala, čini se da je upravo Keyne postao novo lice obitelji koje bez puno truda osvaja naslovnice i simpatije navijača diljem svijeta.

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Dok njegov mlađi brat osvaja simpatije navijača, Lamine Yamal već godinama ruši rekorde. Tko je mladi nogometaš koji je zaludio svijet, pročitajte OVDJE.

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