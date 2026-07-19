Idiličan odmor obitelji Kovačić: Nježni zajednički prizori rastopili su srca pratitelja

Mateo Kovačić nakon Svjetskog klupskog prvenstva otišao je na obiteljski odmor sa suprugom Izabel te djecom Ivanom i Lunom.

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić iskoristio je kratki predah prije početka priprema za novu sezonu kako bi se potpuno posvetio obitelji.

Nakon završetka nastupa na Svjetskom klupskom prvenstvu, nogometaš Manchester Cityja otputovao je na odmor sa suprugom Izabel te njihovom djecom, sinom Ivanom i kćeri Lunom.

Mateo i Izabel Kovačić - 6 Foto: Instagram

Na Instagramu je podijelio galeriju fotografija koja otkriva idilične obiteljske trenutke provedene uz more. Na fotografijama se može vidjeti kako se Kovačić igra s djecom na plaži i u bazenu, šeće s njima kroz resort, uživa u zajedničkim večerima te pronalazi vrijeme za opuštanje daleko od nogometnih terena.

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Posebnu pozornost privukle su fotografije na kojima Mateo u naručju drži malenu Lunu dok uz njih pozira Izabel, ali i one na kojima sa sinom Ivanom igra društvene igre i odmara nakon aktivnog dana. U galeriji se našlo i nekoliko njegovih ležernih modnih izdanja, a osmijeh na licu jasno pokazuje koliko mu je ovaj obiteljski predah dobro došao.

Mateo i Izabel Kovačić - 2 Foto: Instagram

Mateo i Izabel Kovačić - 3 Foto: Instagram

"Svaki dobar i savršen dar dolazi odozgor", napisao je Kovačić u opisu.

Nakon naporne klupske sezone i nastupa na Svjetskom klupskom prvenstvu, hrvatskog reprezentativca uskoro očekuje povratak obvezama i početak priprema s Manchester Cityjem za novu sezonu.

Mateo i Izabel Kovačić - 5 Foto: Instagram

Prije novih izazova na travnjaku odlučio je napuniti baterije u društvu najbližih, a obiteljske fotografije oduševile su njegove pratitelje koji su ih zasuli brojnim pozitivnim komentarima.

Trenutke nježnosti Kovačića sa kćeri pogledajte OVDJE.

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