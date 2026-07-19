Ovakve trenutke Maja Šuput najviše voli: Bloom joj nije skidao osmijeh s lica

Maja Šuput sa sinom Bloomom uživala je na otočiću Vrniku, odakle je podijelila niz raznježujućih fotografija s vožnje brodom, zalaska sunca i zajedničkih ljetnih trenutaka.

Maja Šuput dio ljeta provodi i na hrvatskoj obali, a svojim je pratiteljima pokazala kako je jedan od najljepših dana provela sa sinom Bloomom na otočiću Vrnik pokraj Korčule. Na društvenim mrežama podijelila je galeriju fotografija koja otkriva bezbrižne obiteljske trenutke na moru, vožnju gliserom i uživanje u zalasku sunca.

Na fotografijama Maja i Bloom poziraju na brodu u usklađenim ljetnim izdanjima. Oboje nose šešire i sunčane naočale, a osmijesi na njihovim licima najbolje govore koliko su uživali u zajedničkoj avanturi.

Jedan kadar posebno je raznježio pratitelje – Bloom je isprobavao sunčane naočale dok je razgovarao s mamom, koja ga je s osmijehom promatrala.

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Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram

U galeriji se našla i fotografija malenog Blooma koji ponosno nosi košaricu s kruhom, kao i prizori večernje šetnje uz more. Maja je zabilježila i prekrasan zalazak sunca na Vrniku, poznatom po kristalno čistom moru i mirnoj atmosferi, idealnoj za bijeg od svakodnevice.

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Pjevačica posljednjih tjedana često dijeli djeliće svog ljetovanja, a Bloom je ponovno pokazao da je glavna zvijezda njezinih objava. Njihovi zajednički trenuci redovito osvajaju pratitelje, koji u komentarima ističu koliko dječak raste te koliko su mama i sin nerazdvojni.

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput - 5 Foto: Instagram

Maja ovo ljeto koristi za odmor između brojnih poslovnih obveza i nastupa. Nakon turbulentnog razdoblja u privatnom životu, kada su ona i Nenad Tatarinov objavili da se razvode, pjevačica je više puta naglasila kako joj je sin najveći prioritet. Upravo zato svaki slobodan trenutak nastoji provesti s Bloomom, a ljetni izleti po hrvatskim otocima postali su njihova mala tradicija.

Maja Šuput na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Sudeći prema fotografijama s Vrnika, zajedničko vrijeme na moru bilo je ispunjeno smijehom, igrom i opuštanjem, a Maja je još jednom pokazala da su upravo jednostavni obiteljski trenuci oni koje najviše voli podijeliti sa svojim pratiteljima.

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