Od Messijeve supruge do zvijezde "Violette": Žene Argentinaca privlače jednaku pažnju kao i nogometaši

Osim nogometaša Argentine, veliku pozornost privlače i njihove poznate partnerice.

Dok argentinska reprezentacija na Svjetskom prvenstvu 2026. dijeli navijače na one koje ih vole i one koje ih ne podnose, jednaku pažnju kao nogometaši privlače i njihove partnerice.

Neke su uspješne pjevačice, druge influencerice i poduzetnice, a zajedničko im je da su izgradile vlastite karijere i milijunsku publiku na društvenim mrežama. No ovih pet žena koje ovih dana bodre argentinske reprezentativce s tribina zasigurno su među najpoznatijim WAG-sicama.

Antonela Roccuzzo (Lionel Messi)

Ako postoji "prva dama" svjetskog nogometa, onda je to Antonela Roccuzzo. Lionela Messija upoznala je još kao djevojčica u rodnom Rosariju, a njihova ljubavna priča traje više od dva desetljeća. Danas su u braku i imaju trojicu sinova – Thiaga, Matea i Cira.

Antonela Roccuzzo - 2 Foto: Instagram

Leo Messi i Antonela Roccuzzo - 1 Foto: Instagram

Antonela je uspješna influencerica i ambasadorica svjetskih modnih i sportskih brendova, a tijekom Svjetskog prvenstva kamere je redovito hvataju na tribinama. Posebno emotivan trenutak dogodio se tijekom polufinala protiv Engleske, kada nije mogla sakriti suze nakon argentinskog izjednačenja.

Antonela Roccuzzo - 2 Foto: Profimedia

Tini Stoessel (Rodrigo De Paul)

Martina "Tini" Stoessel odavno je mnogo više od WAGsice. Nakon što je svjetsku slavu stekla kao zvijezda Disneyjeve serije "Violetta", izgradila je jednu od najuspješnijih glazbenih karijera u Latinskoj Americi.

Tini Stoessel, Rodrigo De Paul - 3 Foto: Profimedia

Tini Stoessel - 2 Foto: Instagram

S argentinskim reprezentativcem Rodrigom De Paulom prošla je kroz prekid i pomirenje, a u svibnju ove godine nogometaš je objavio da su se zaručili. Njihov odnos i dalje je među najpraćenijima u svijetu sporta i showbizza.

Tini Stoessel - 7 Foto: Instagram

Agustina Gandolfo (Lautaro Martínez)

Supruga kapetana Intera Lautara Martíneza uspješna je fitness influencerica i poduzetnica. Agustina Gandolfo redovito dijeli sadržaj o zdravom načinu života, obitelji i putovanjima, a uz supruga je prisutna na gotovo svim velikim natjecanjima argentinske reprezentacije.

Agustina Gandolfo Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Sa svojim elegantnim modnim kombinacijama često završava na listama najbolje odjevenih WAGsica velikih nogometnih turnira.

Valentina Cervantes (Enzo Fernández)

Valentina Cervantes i Enzo Fernández zajedno su još od tinejdžerskih dana. Nakon što je veznjak Chelseaja postao jedna od najvećih zvijezda argentinske reprezentacije, i Valentina je stekla veliku popularnost na društvenim mrežama, gdje je prate milijuni ljudi.

Enzo Fernández i Valentina Cervantes - 5 Foto: Instagram

Enzo Fernández i Valentina Cervantes - 3 Foto: Instagram

Enzo Fernández i Valentina Cervantes - 1 Foto: Instagram

Par je tijekom godina prolazio kroz uspone i izazove, no i dalje su među najprepoznatljivijim parovima argentinske reprezentacije.

Emilia Ferrero (Julián Álvarez)

Partnerica napadača Juliána Álvareza upoznala ga je još tijekom školskih dana. Ferrero je bila hokejašica i profesorica tjelesnog odgoja prije nego što je postala jedno od najpoznatijih lica na tribinama tijekom velikih natjecanja.

Emilia Ferrero i Julian Alvarez - 1 Foto: Profimedia

Emilia Ferrero i Julian Alvarez - 3 Foto: Instagram

Iako je znatno diskretnija od nekih drugih WAGsica, njezina podrška Álvarezu ne prolazi nezapaženo, a navijači posebno vole njihovu dugogodišnju ljubavnu priču koja traje još od djetinjstva.

Emilia Ferrero i Julian Alvarez - 2 Foto: Profimedia

Davno su prošla vremena kada su partnerice nogometaša bile poznate isključivo zbog svojih boljih polovica. Antonela Roccuzzo, Tini Stoessel, Agustina Gandolfo, Valentina Cervantes i Emilia Ferrero izgradile su vlastite karijere kao pjevačice, influencerice, poduzetnice i javne osobe, a tijekom Svjetskog prvenstva 2026. jednako su zanimljive fotografima i navijačima kao i zvijezde koje bodre s tribina.

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