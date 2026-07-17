Hrvat u glazbenoj eliti! Veliko priznanje stiglo je jednom od najvažnijih ljudi domaće scene

Direktor diskografske kuće Croatia Records Želimir Babogredac postao je član The Recording Academy.

Dugogodišnji predsjednik Uprave Croatia Recordsa Želimir Babogredac postao je član The Recording Academy, ugledne američke organizacije koja okuplja glazbenike, producente, autore, tonske inženjere i druge profesionalce iz glazbene industrije te stoji iza najprestižnije svjetske glazbene nagrade.

Želimir Babogredac - 5 Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ovime se pridružio malobrojnoj skupini hrvatskih glazbenih profesionalaca koji su članovi The Recording Academy. Među javno potvrđenim hrvatskim članovima nalazi se i dirigent Miran Vaupotić, koji je član Akademije s pravom glasa za dodjelu nagrada Grammy.

Članstvom u Recording Academyju međunarodno je prepoznat njegov višedesetljetni doprinos razvoju hrvatske diskografije i glazbene industrije. Kao Professional Member of the Recording Academy, Babogredac će sudjelovati u radu organizacije koja promiče interese glazbenih profesionalaca i razvoj svjetske glazbene scene. Članstvo je službeno stekao 10. srpnja 2026. godine.

Želimir Babogredac - 2 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Velika je čast postati član The Recording Academy. Ovo priznanje doživljavam kao potvrdu dugogodišnjeg rada, ali i kao dodatnu motivaciju za daljnji razvoj hrvatske diskografije i njezino još snažnije povezivanje sa svjetskom glazbenom zajednicom", poručio je Babogredac, čija je glazbena karijera započela je još u srednjoškolskim danima u rodnim Vinkovcima, gdje je radio na radiju i vodio vlastitu diskoteku.

Želimir Babogredac - 6 Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

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Babogredac je tijekom karijere primio niz domaćih i međunarodnih priznanja za doprinos glazbenoj industriji, a njegovo članstvo u Recording Academyju predstavlja još jedno veliko međunarodno priznanje, ne samo njemu osobno nego i hrvatskoj diskografiji te Croatia Recordsu, najstarijoj i najvećoj diskografskoj kući u regiji.

Želimir Babogredac - 3 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

The Recording Academy već gotovo sedam desetljeća promiče izvrsnost u glazbenoj umjetnosti, dodjeljuje nagrade GRAMMY, skrbi o glazbenoj baštini kroz GRAMMY Museum te putem organizacije MusiCares pruža financijsku i socijalnu pomoć članovima glazbene zajednice.

Želimir Babogredac - 4 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ulazak Želimira Babogredca u članstvo ove organizacije još je jedan pokazatelj sve veće međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih glazbenih profesionalaca.

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