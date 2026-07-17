Zašto Hanka Paldum izbjegava plaže? Nema čak ni kupaći kostim!

U idućoj mjeri saznat ćete zašto Hanka Paldum izbjegava plaže do te mjere da nema čak ni kupaći kostim. Otkrila je svoje razloge i priznala da je željna kupanja u moru. Uskoro će održati koncert u Puli, a Istru je usporedila s Bosnom. Što je zajedničko Bosancima i Istrijanima, ali i što je glavni razlog Hankine mladolikosti i sa 70, donosi naša Julija Bačić Barać.

Dobra vijest za sve ljubitelje sevdaha je da Hanka Paldum početkom kolovoza nastupa u Puli. Ovaj je koncert i za nju poseban jer duga je lista razloga zašto voli Istru.

''Mene podsjeća na Bosnu samo što mi nemamo toliko mora koliko ima Istra, ljudi su dosta slični Bosancima i Hercegovcima, ljudi su neopterećeni bilo čime'', primijetila je Hanka.

Za ovaj se koncert posebno priprema, a Istrijanima će zapjevati u Malom rimskom kazalištu.

''To mi je daje nekakvu draž, ljepotu, veselje, radost, a i odgovornos. Rekao bi čovjek što više ima iskustva da je lakše, međutim bogami nije''.

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In Magazin: Hanka Paldum - 7 Foto: In Magazin

Dobro se sjeća i svog posljednjeg nastupa u Puli kad je u publici bio i za nju poseban gost.

''Sad već nažalost pokojni Mate Parlov, ta jedna veličina sportska došao da me pozdravi, ovog puta nažalost neću to doživjeti ali otići ću ja njega pozdraviti na njegovo vječno počivalište''.

Što će sve pjevati na koncertu u Puli?

''Pa sve one hitove koje publika dobro poznaje. Zelene oči, pamtim još, crne kose, aj te pjesmom zovem, da ne nabrajam toliko toga. Ja nikad ne najavljujem neke spektakle niti ja želim spektakl, ja želim da pokucam na svačije srce s mojom pjesmom''.

In Magazin: Hanka Paldum - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Hanka Paldum - 8 Foto: In Magazin

Hanka obožava kupanje u moru, ali ima svoje razloge zbog kojih ipak izbjegava plaže.

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''Ne volim da me slikaju recimo da sam razgolićena da sam u kostimu kupaćem, to ne volim i zato nerado idem na more, ja volim da prošetam uz more, odem na večeru morske pecijaltete jedem, nekako mi prijjaju'''.

Do te mjere ne ulazi u more da nema čak ni kupaći kostim.

In Magazin: Hanka Paldum - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Hanka Paldum - 3 Foto: In Magazin

''Jedne godien sam otišla u Živogošće s mojom Amelom, ona ima dolje kuću i ona meni kaže hajde bolan da se okupaš ja reko nemam, ja ti kostima nemam odavno, ona zašto, reko en mogu neću da se skidam, slikanje''.

A onda joj je prijateljica ponudila rješenje:

''Kaže demo u jednu uvalu, nitko te živ neće vidjeti, kažem ja ne mogu vidi me Bog, kaže ona pa dobro on te vidi i kad se kupaš u kadi i tako me ona nekako nagovorila, kako je lijepo''.

Iako je zakoračila u osmo desetljeće života mnogi hvale njezin mladolik izgled.

In Magazin: Hanka Paldum - 6 Foto: In Magazin

''Mislim da nemam bora, i da imam baš me briga to su moje, preporučila bi samo da odgajaju duše svoje, da pozitivno razmišljaju, da se čiste ne samo tjelesno nego i duhovno''.

U travnju je proslavila 70. rođendan, ali godina kaže uopće nije svjesna.

''Ja kad sam bila dijete pa kad netko kaže da ima 30 godina joj, kako je to puno, a ja sad sad sa 70 se ne osjećam tako, zapravo ja ni ne znam da imam 70, kunem vam se''.

In Magazin: Hanka Paldum - 5 Foto: In Magazin

Ovo je njen recept kako se neoptrećivati brojkama:

''Ja nikad ne brojim godine, ne brojim pare. Ne brojim niti pamtim kad nekom nešto lijepo učinim'', zaključila je Hanka.

Sa svojom zaraznom pozitivnom energijom i vječnim osmijehom na licu, Hanka Paldum i na koncertu u Puli pokazati će da emocija na pozornici nema rok trajanja.

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