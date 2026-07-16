Mišo Kovač slavi 85. rođendan: ''Da nije bilo vas, ne bi bilo ni mene!''

Legendarni Mišo Kovač slavi 85. rođendan. Zato smo iduću priču posvetili upravo njemu. Kako je izgledao u mladosti, zanimljivosti iz njegove biografije, ali i pregled najvećih hitova, donosi naša Julija Bačić Barać.
Samo je jedan Mišo! I slavi veliki 85. rođendan. Na njegove pjesme nemoguće je biti ravnodušan, jer opjevao je toliko emocija da je dovoljno samo da se Mišo pojavi na pozornici i digne ruke, ostao će odraditi publika.3 vijesti o kojima se priča ''nije baš ugodno'' Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj: ''Tamo nitko nema klimu'' velika tragedija Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života nakon 13 godina braka Razvodi se pjevač nakon što je javno priznao da je gej, ovako je sve to komentirala njegova supruga
''Ja živim s publikom, 50 posto je moje, 50 posto je njihovo. Ja nemam ni violine, zašto, zato što mi smetaju, nema ni back vokale jer je publika back vokal'', rekao nam je.
Mišo Kovač - 6 Foto: In Magazin
Publika - to je njegov prateći vokali već više od 60 godina. I ta je veza neraskidiva.
''Sva djeca do 14. godina vole druge, a onda se zaljube i slušaju Mišu Kovača. Daj mi jednog pjevača u svijetu čija publika zna 32 pjesme napamet, zna Rolingg Stonesa 5, 6, ali 32 ne zna nitko'', govori Mišo.
Njegove pjesme nadilaze generacije, a dobro su poznate i neke Mišine izjave:
''Ja sam ipak prodao 20 milijuna snimaka'', kaže.
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Tiraža mu se zaista broji u milijunima. Prema broju prodanih ploča, rekorder je na ovim prostorima.
''Onaj tko mene ne voli nek metne mojih 100 hitova i nek stavi bilo kog od Amerikanaca pa će viditi razliku'', poručuje.
Nema razlike na njegovim koncertima ni između sjevera i juga, svi se, kaže, jednako vole, kad krenu Mišine pjesme.
''Ako se stalno pobiju Torcida i BBB, a na mom koncertu ne gurnu jedan drugog jer vole mene i jedan i drugi'', kaže.
Mišo Kovač - 2 Foto: In Magazin
A ne nosi bez razloga ni on titulu kralja Torcide.
''Nema navijača kao što je torcida, to je naše srce dalmatinsko i nije bitno što je on drugi na tablici, on je uvijek prvi'', zaključio je Mišo.
Iako su danas Mišo i publika kao jedno, tvrdi, nije uvijek bilo tako.
''Kad sam ja počeo, ja sam živio za publiku, ali publika nije za mene i ja sam polako išaol'', kaže.
I njegovi počeci u Zagrebu nisu bili lagani.
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''Na početkiu sam se hranio u studentskomc centru gdje su me studenti dalmatinski švercali da bi mogao ručati, nitko nije bio iza mene'', priča nam.
Sanjao je da postane nogometaš, i to vratar, po struci je tapetar, a kad je počeo pjevati, zbog toga što ga je otac ga zvao "mišo, mišiću", Mate je odlučio postati Mišo.
Rođen u Šibeniku, odrastao je u istoj ulici kao i još dvojica velikana - Vice Vukov i Arsen Dedić. I dobro se sjeća prvog izlaska na šibensku Poljanu.
''Imao sam veću tremu kad sam prvi put išao iz Varoša u Poljanu, nego kad sam jumbo jetom letio iz Londona u New York'', priznaje.
Mišo Kovač - 5 Foto: In Magazin
Danas ga rijetko vidimo u javnosti, sve manje i nastupa. Zdravstveni problemi, ali i prilično intenzivan život ipak su ostavili trag.
''Ja bi svim tim godinama vratio godine u p m (biip). Mislim kad bi to bilo da netko umre, pa sr probudi pa da shvati di je griješio i to je to'', kaže nam Mišo.
I kad se zbroje sve godine, svi hitovi i sve emocije koje je podijelio s publikom – jedno je sigurno: Mišo Kovač ne slavi danas samo rođendan, nego još jednom podsjeća zašto je bio i ostao – legenda.
''Da nije bilo vas ne bi bilo ni mene, hvala vam lijepa'', zaključio je Mišo.
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