Mišo Kovač slavi 85. rođendan: ''Da nije bilo vas, ne bi bilo ni mene!''

Legendarni Mišo Kovač slavi 85. rođendan. Zato smo iduću priču posvetili upravo njemu. Kako je izgledao u mladosti, zanimljivosti iz njegove biografije, ali i pregled najvećih hitova, donosi naša Julija Bačić Barać.

Samo je jedan Mišo! I slavi veliki 85. rođendan. Na njegove pjesme nemoguće je biti ravnodušan, jer opjevao je toliko emocija da je dovoljno samo da se Mišo pojavi na pozornici i digne ruke, ostao će odraditi publika.

''Ja živim s publikom, 50 posto je moje, 50 posto je njihovo. Ja nemam ni violine, zašto, zato što mi smetaju, nema ni back vokale jer je publika back vokal'', rekao nam je.

Mišo Kovač - 6 Foto: In Magazin

Publika - to je njegov prateći vokali već više od 60 godina. I ta je veza neraskidiva.

''Sva djeca do 14. godina vole druge, a onda se zaljube i slušaju Mišu Kovača. Daj mi jednog pjevača u svijetu čija publika zna 32 pjesme napamet, zna Rolingg Stonesa 5, 6, ali 32 ne zna nitko'', govori Mišo.

Njegove pjesme nadilaze generacije, a dobro su poznate i neke Mišine izjave:

''Ja sam ipak prodao 20 milijuna snimaka'', kaže.

Pogledaji ovo Celebrity Kći našeg najpoznatijeg zabavljača u bikiniju partijala na Ultri, objavila je fotke

Tiraža mu se zaista broji u milijunima. Prema broju prodanih ploča, rekorder je na ovim prostorima.

''Onaj tko mene ne voli nek metne mojih 100 hitova i nek stavi bilo kog od Amerikanaca pa će viditi razliku'', poručuje.

Nema razlike na njegovim koncertima ni između sjevera i juga, svi se, kaže, jednako vole, kad krenu Mišine pjesme.

''Ako se stalno pobiju Torcida i BBB, a na mom koncertu ne gurnu jedan drugog jer vole mene i jedan i drugi'', kaže.

Mišo Kovač - 2 Foto: In Magazin

A ne nosi bez razloga ni on titulu kralja Torcide.

''Nema navijača kao što je torcida, to je naše srce dalmatinsko i nije bitno što je on drugi na tablici, on je uvijek prvi'', zaključio je Mišo.

Iako su danas Mišo i publika kao jedno, tvrdi, nije uvijek bilo tako.

''Kad sam ja počeo, ja sam živio za publiku, ali publika nije za mene i ja sam polako išaol'', kaže.

I njegovi počeci u Zagrebu nisu bili lagani.

Pogledaji ovo Celebrity Na pragu šestog desetljeća života izgleda senzacionalno: Mokri izlazak iz mora budno su popratili paparazzi

''Na početkiu sam se hranio u studentskomc centru gdje su me studenti dalmatinski švercali da bi mogao ručati, nitko nije bio iza mene'', priča nam.

Sanjao je da postane nogometaš, i to vratar, po struci je tapetar, a kad je počeo pjevati, zbog toga što ga je otac ga zvao "mišo, mišiću", Mate je odlučio postati Mišo.

Rođen u Šibeniku, odrastao je u istoj ulici kao i još dvojica velikana - Vice Vukov i Arsen Dedić. I dobro se sjeća prvog izlaska na šibensku Poljanu.

''Imao sam veću tremu kad sam prvi put išao iz Varoša u Poljanu, nego kad sam jumbo jetom letio iz Londona u New York'', priznaje.

Mišo Kovač - 5 Foto: In Magazin

Danas ga rijetko vidimo u javnosti, sve manje i nastupa. Zdravstveni problemi, ali i prilično intenzivan život ipak su ostavili trag.

''Ja bi svim tim godinama vratio godine u p m (biip). Mislim kad bi to bilo da netko umre, pa sr probudi pa da shvati di je griješio i to je to'', kaže nam Mišo.

I kad se zbroje sve godine, svi hitovi i sve emocije koje je podijelio s publikom – jedno je sigurno: Mišo Kovač ne slavi danas samo rođendan, nego još jednom podsjeća zašto je bio i ostao – legenda.

''Da nije bilo vas ne bi bilo ni mene, hvala vam lijepa'', zaključio je Mišo.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte na novaplus.hr.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Katarina Baban na odmoru s novim dečkom, uživali su u društvu još jednog poznatog Hrvata