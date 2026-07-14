Najbolji rođendan ikad: Malenom Frani ostvarila se velika želja, stigao na set Kumova!

Kako izgleda kada se obitelj udruži i skuje plan koji graniči s filmskim scenarijem? Naime, jedan devetogodišnjak iz Lovrana bio je uvjeren da ide u sasvim običan posjet baki u Zagreb, no put ga je odveo ravno u Zaglave. Maleni Fran oduševljeno je šetao setom svoje omiljene serije. Uživajte u preslatkoj priči našeg Dine Stošića.

Najljepše rođendanske želje često počinju tajnom, a jedna takva stigla je iz Lovrana. Devetogodišnji Fran, inače velik obožavatelj serije Kumovi, nije ni slutio kakav mu se poklon sprema. Obitelj je danima kovala plan iznenađenja pa su tako mališanu rekli kako u Zagreb idu baki.

Fran Pudić - 1 Foto: In Magazin

''Pa, meni je brat rekao da ima drugi dio poklona, onda je meni mama rekla da nema ničega, onda smo išli po baku pa je došla neka teta, mislio sam da je to neka mamina prijateljica, onda smo ju odvezli nekam, onda mi, kad sam vidio Marka, mi je rekao da idemo u Zaglave'', ispričao nam je Fran Pudić.

I tako su Lovran zamijenile pitoreskne Zaglave! Njegovoj sreći nije bilo kraja kada je shvatio da ne samo da gleda svoje omiljene glumce, već korača istim onim trgovima i sobama koje inače prati samo na ekranu. U ulozi istraživača snašao se fantastično.

Fran Pudić - 2 Foto: In Magazin

Za najbolji rođendanski poklon u njegovu životu zaslužna je mama.

TON (Josipa Pudić, Franova majka): ''U trećem mjesecu, mi je pala ideja na pamet s obzirom da Fran voli, obožava Kumove unazad 3-4 godine. Poslala sam poruku na stranicu Kumova ako bi netko od glumaca snimio nekakvu čestitku njemu za rođendan, koji je u sedmom mjesecu. I nitko ništa do nedavno i onda je to bilo sve, uzbuđenje, sreća, jedva dočekali'', priča nam Josipa Pudić, Franova majka.

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Izazovno je bilo i bratu Luki.

''Bilo mi je teško držati jezik za zubima pa sam mu malo nešto rekao, ali čini mi se da nije ništa posumnja i onda tek ono malo prije kad smo došli, tek je tad shvatio da je to sve bilo, a ja cijelo vrijeme smo lagali da idemo kod bake, da se moramo lijepo obući, idemo poslije u restoran na ručak i tako, svašta smo mu mi rekli, ali uglavnom to je to'', govori Luka Pudić, Franov brat.

Fran Pudić - 3 Foto: In Magazin

Strast prema dogodovštinama iz Zaglava u ovoj obitelji nije od jučer. Kod Pudićevih u Lovranu točno se zna kada se i kako prate omiljeni televizijski junaci, a oko večernjeg termina nema nikakvih pregovora.

''Gledamo sinovi i ja. Muž ponekad, ali rijetko. Znači, nas troje smo fanovi i nas troje svaku večer nema izuzetaka. Ako nismo doma, onda su drugi dan repriza obavezno'', priča nam mama Josipa.

Obitelj je ekipu počastila ukusnim kolačima, no pravi dar za sve prisutne bila je Franina neizmjerna sreća. Glumci su s veseljem slobodne trenutke između snimanja scena posvetili malenom gostu.

Fran Pudić - 4 Foto: In Magazin

''Moramo biti svjesni koliko to njima znači. Možda je to nama tako slatko i smiješno, ali u njihovim nježnim formativnim godinama to su sigurno neke uspomene koje će nositi cijeli život i zato stvarno moramo naći vremena i volje i kad možda nismo baš tako raspoloženi za slikanje i razgovore. Ali Fran je toliko drag, pristojan i cijela obitelj. Baš mi je lijepo'', izjavila je glumica Ecija Ojdanić.

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''Uvijek ti ostane u pamćenju pogotovo kad vidiš tu neku manifestaciju veselja koju nekome prouzročiš, a ti na poslu nužno uopće ne razmišljaš o tom trenutku, tako da. To je uvijek lijepo'', dodao je glumac Andrija Tomić.

Ovaj emotivni susret zapravo je bio najljepši mogući završetak snimanja. Nakon višemjesečnog rada, set u Zaglavama nakratko će utihnuti, a glumci jedva čekaju napuniti baterije.

Fran Pudić - 5 Foto: In Magazin

''Stvarno sam umorna, stvarno ne mogu dočekati. Baš osjećam prvi put ogromnu količinu umora i ne mogu dočekati sljedeći tjedan. Imam još u Drnišu malo taj festival svoj GoodFest i nakon toga, nakon dugo, dugo godina, 40 dana odmora, baš mi traži i tijelo i mozak'', iskreno nam je rekla Ecija.

''Veselim se odmoru, pa tu smo već ono od prije Božića, tako da super je'', kaže glumac Andrija.

Jedno uzbudljivo rođendansko putovanje i uspomene koje će zauvijek ostati u jednom devetogodišnjem srcu. Fran se u svoj Lovran vratio s punim rukama dojmova, spreman da već od jeseni uživa u novim epizodama najdugovječnije domaće serije. No, ovog puta s ponosom jer jako dobro zna kakva se čarolija krije iza kamera.

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