Zavirili smo u kuhinje poznatih Hrvata: Što najviše vole pripremati Seve, Neda Ukraden i Viktorija Rađa?

Severina voli pripremati pitu krumpirušu i oradu u soli, Neda Ukraden svoju bi raštiku sa svinjskim rebarcima prepisivala kao lijek, a Viktorija Rađa obožava punjenu papriku i škampe na buzaru. Zavirili smo u kuhinje slavnih Hrvata i otkrili tko su najbolji kuhari među domaćim zvijezdama.

Kuhinja je omiljeno igralište i brojnim domaćim zvijezdama.

Nekadašnja misica i pjevačica, danas fitness zaljubljenica, supruga Dine Rađe, Viktorija, obožava kuhati.

Često sa svojim pratiteljima dijeli kulinarske savjete, ali i kako slistiti škampe kao profesionalac.

Slavni i kuhinja - 3 Foto: In Magazin

''Uvijek su mi govorili da toliko guštaju gledat mene kako jedem škampe, pa evo ako netko želi više uživati u škampu, ja ću vam sad pokazat. Prvo ga prekineš tu, razdvojiš, mmmm, još kad je šug ovako dobar. Sve se ti iščuča, rep. Ovo je tako dobro'', objasnila je Viktorija.

Pozornicom, ali i kuhinjom, suvereno vlada i Severina.

''A danas ćemo pravit pitu krompirušu iili krompiraču, kako vam drago! Ovo je neki dobar luk, od njega se ne plače''.

Voli Seve pripremati pite, ali još više voli riblje specijalitete.

''Oradu i škakrpinu smo stavii u sol. Ovo bi trebala bit krupna sol inače, ali pošto je stanje ovakvo onda ćeo stavit običnu sol. Ovo prvi put radim s običnom soli pa ćemo vidjet kako će ispast''.

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Neda Ukraden prava je majstorica za pripremiti ovu zelenu deliciju.

''Moj raštan - to je masteropiece. Oprosti, molim te, prvo to je užasno zdravo jelo. Raštan/raštiku bi trebalo na recept prepisivat'', tvrdi Neda.

Raštika je podvrsta kelja, a okusom pak podsjeća na špinat.

''Možeš potpuno bez mesa, vegan, a možeš i sa malo mesa, dapače - svinjska rebarca, ali i ovčetina, prekrasno! Naravno, moja baba bi uvijek bokun slanine, jer bez toga... Mora da pliva! Hahahah...''.

Luka Nižetić je pobijedio u prvom hrvatskom celebrity Masterchefu, godinama ima restoran, a svoje je omiljeno jelo - manistru na pome, i opjevao.

''Manistra na pome je svetinja, to se spominje i u tekstu. U jednom trenutku kažem da je sveta. Sveta je! Poma je svetost, pogotovo kad je to ona zrila, litnja poma''.

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Među slavnim se Hrvatima kriju mnogi kuhari. Grašo i Nina ne razgovaraju o glazbi, nego o kulinarskim tajnama.

''Grašo i ja pričamo o kuhanju. Ne bi vjerovao! Oboje smo gurmani. Grašo fantastično kuha, za sve one koji nisu znali, zaista fenemonalno kuha, a ni ja nisam loša. Tako da razmjenjujemo recepte''.

Iz uloge dive glumišta u ulogu kuharice rado uskoče i zvijezde Kumova Daria Lorenzi Flatz i Ecija Ojdanić.

''Jako volim ići na plac, volim kuhati kad imam vremena. Kad je stiska, onda mi je kuhanje frustracija jer je sve na brzinu. Ali nedjeljom baš volim'', otkrila nam je Ecija Ojdanić.

''Ja ne volim kuhati koliko Ecija, ali sad idem s mužem na tečaj kuhanja, na njegovu inicijativu, za Valentinovo. Pa ćemo probati i od toga napraviti neki ljubavni čin. Danas sam spremala oradu sa tikvicama, malo salate, juhica koja je bila od jučer, trebalo ju je samo zakuhati, knedle polugotove, i bolonjez koji mi je ostao od jučer pa mi je poslužio za neku moju varijantu lazanjakoju dečki jako vole. To mi je često spas za drugi dan za ručak. Napravim samo taj bešamel, stavim gotove lasagne i taj bolonjez koji imam od jučer i malo sira dodam. Predivno za svakog ponešto, nema ljepše'', ispričala nam je jednom prilikom Daria Lorenci Flatz.

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Neke su domaće zvijezde toliko uronile u svijet kulinarstva da su objavile i svoje kuharice. Glumica Sanja Vejnović čak dvije - jednu slanu i jednu slatku.

''Evo da si zasladimo život - tu dosta pomaže slatko. Čokolada diže dopamin i serotonin, stvarno nas čini malo sretnijima. Ja mislim da je prednost svakog čovjeka, i žene i muškarca, da zna dobro kuhati'', zaključila je Sanja Vejnović.

Čini se da je kuhinja čarobno mjesto u kojem svatko može pokazati svoju kreativnost.

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