Zašto putovati već s malom djecom? Hrvoje Šalković godinama sa sinom obilazi daleke destinacije!

Kako je putovati s djetetom od malih nogu, dobro zna pisac Hrvoje Šalković. Njegov desetogodišnji sin najbolji mu je suputnik, a ove zime zajedno će u Južnu Ameriku. Zašto bi drugim roditeljima savjetovao da se ne boje putovanja s djecom, ali i sve o svojem novom romanu, podijelio je s našom Julijom Bačić Barać.

Pisac Hrvoje Šalković napisao je novi roman, a planira ga objaviti na jesen. Kojim se temama u njemu pozabavio?



''Omnibus više priča koje se spajaju u jednu, moje dosad najambicioznije djelo do sad. Zato što spajam više priča u jednu koje naizgled nemaju veze jedna s drugom'', objasnio nam je.

Hrvoje Šalković - 1 Foto: In Magazin



Planira ga objaviti u listopadu, a do tad cijelo ljeto provodi u društvu sina Marata. Već su dobro isplanirali gdje će sve zajedno putovati do kraj ove godine.

''Jadran klasika preko ljeta, Brač i Krk a idemo za novu godinu Brazil Argentina Uurgvaj uvijek mi za novu godinu negdje odemo tako da nama je zabavno'', kaže nam.

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Sa samo 10 godina sin kojeg je dobio u s glumicom Anom Gruicom proputovao je već zavidan broj država.

''Prvi put je otišao kad je imao šest godina i frajer sad ima 10 godina i 20 država proputovanih, ja sam se zakleo da kad će imati 11 mora imati, 22 države, s 12 24, s 13 26, znači uviejk duplo više država od broja godina do kad mu se bude dalo, tam negdje do 30'', kaže nam Hrvoje.



A kad su tek počeli zajedno putovati bilo je različitih komentara, pa i kritika.



''Meni je glupo kad mi kažu što si ga vodio neće se on ničeg sjećati, ja ću se sjećati kao prvo, a kao drugo negdje to ipak ostane unutra On je već sa 7, 8 godina naučio što je džamija, što su budisti, muslimani, Arapi, to je ostalo nekako u njemu'', kaže nam.

Hrvoje Šalković - 3 Foto: In Magazin

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Da će njegov sin jedinac krenuti tatinim stopama kad je riječ o putovanjima bilo je kaže, potpuno očekivano.



''Naslijedio je isto kao što sam ja naslijedio od svojih roditelja, moji roditelji su putovali spačekom po Europi, spavali po gepeku tako da smo sestra i ja to naslijedili, to je genetski'', kaže nam.



I gdje god krenuo, Marata vidi kao najbolje društvo.

''S kim ideš ja neću reći s frendom, komadom, ne, sve je to lijepo, idem sa sinom, meni je on najbolej društvo sad u ovim godinama'', priča nam Hrvoje.



Ipak priznaje, možda bi sve bilo drukčije da je ranije postao otac.



'Ja sam kasno postao otac s 41 i s malim dijetotom u onim mlađim godinama s 25 ili 30 godina ne bi mi se dalo, ali u ovim mojim godinam meni je on nabolje durštvo'', priznaje Hrvoje.

Hrvoje Šalković - 4 Foto: In Magazin



Marat preko godine živi kod mame u Splitu, a praznike i ljeta provodi s tatom, a koliko će mu biti važan u životu, nije mogao ni zamisliti prije nego je postao otac.



''Dan danas kad neki frend treba dobiti dijete kažem mu stari sad ću te pripremiti na jednu stva, ti nećeš ništa osjećati u trudnoći ni kad se dijete rodi, nemoj da te grize svajest, ti ćeš se beskrajno zaljubiti u svoje dijete tek kad bbude 2-3 godine, tako je bilo kod mene'', priznaje nam Hrvoje te dodaje:



''I onda ne možeš više život zamisliti bez njega'', zaključio je.

S ovim bi se sigurno složila većina očeva.

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