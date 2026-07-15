Hrvatski influencer doživio je trenutak koji će dugo pamtiti, sve je podijelio s pratiteljima

Hrvatski influencer Ivan Magla, kojeg na TikToku prati oko 120 tisuća ljudi, tijekom odmora u Švicarskoj slučajno je susreo švedsku pop-zvijezdu Zaru Larsson i oduševljenje podijelio s pratiteljima na društvenim mrežama.

Hrvatski influencer Ivan Magla, kojeg na TikToku prati oko 120 tisuća ljudi, doživio je neočekivan susret tijekom odmora u Švicarskoj.

Na ulici je sasvim slučajno naišao na švedsku pop-zvijezdu Zaru Larsson, a trenutak je odmah podijelio sa svojim pratiteljima.

U videu i fotografiji koje je objavio na društvenim mrežama Ivan pozira nasmijan uz pjevačicu, dok preko objave stoji natpis: "Ljudi moji – upoznao sam Zaru Larsson", uz emotikone koji otkrivaju koliko ga je susret oduševio, dok je u samoj objavi napisao: "Ne, jer kao… Ovo je ludo da se i kako se dogodilo", najavivši kako će uskoro otkriti više o tome kako su se našli.

Ivan Magla - 1 Foto: Instagram

Ivan Magla - 3 Foto: Instagram

Ivan Magla - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života

Čini se da je Zara rado pristala na zajedničku fotografiju, a Ivan nije skrivao uzbuđenje zbog slučajnog susreta s jednom od najpoznatijih švedskih glazbenica, poznatom po hitovima poput "Lush Life", "Never Forget You", "Symphony" i "Ruin My Life".

Ivan Magla - 2 Foto: Instagram

Ivan Magla - 5 Foto: Instagram

Neočekivani susret brzo je privukao pažnju njegovih pratitelja, koji su u komentarima poručili da bi i sami voljeli doživjeti ovakvo iznenađenje tijekom ljetnog odmora, dok neki isprva nisu mogli vjerovati kako je uistinu riječ o švedskoj zvijezdi, koja je 12. srpnja imala koncert u Montreuxu u "Auditoriumu Stravinski".

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

Pogledaji ovo Celebrity Zgodni Hrvat skinuo majicu, pratitelji nisu gledali samo tetovaže i torzo kao od kamena

Pogledaji ovo Celebrity Znate li gdje je planula ljubav premijera Andreja Plenkovića i njegove supruge Ane?