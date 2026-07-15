Hrvatski influencer doživio je trenutak koji će dugo pamtiti, sve je podijelio s pratiteljima

Hrvatski influencer Ivan Magla, kojeg na TikToku prati oko 120 tisuća ljudi, tijekom odmora u Švicarskoj slučajno je susreo švedsku pop-zvijezdu Zaru Larsson i oduševljenje podijelio s pratiteljima na društvenim mrežama.
Hrvatski influencer Ivan Magla, kojeg na TikToku prati oko 120 tisuća ljudi, doživio je neočekivan susret tijekom odmora u Švicarskoj.3 vijesti o kojima se priča ''Bio si neponovljiv...'' Umro je suosnivač i prvi bubnjar legendarne domaće grupe, od njega su se oprostili članovi benda velika tragedija Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života već je pravi mladić! Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
Na ulici je sasvim slučajno naišao na švedsku pop-zvijezdu Zaru Larsson, a trenutak je odmah podijelio sa svojim pratiteljima.
U videu i fotografiji koje je objavio na društvenim mrežama Ivan pozira nasmijan uz pjevačicu, dok preko objave stoji natpis: "Ljudi moji – upoznao sam Zaru Larsson", uz emotikone koji otkrivaju koliko ga je susret oduševio, dok je u samoj objavi napisao: "Ne, jer kao… Ovo je ludo da se i kako se dogodilo", najavivši kako će uskoro otkriti više o tome kako su se našli.
Ivan Magla - 1 Foto: Instagram
Ivan Magla - 3 Foto: Instagram
Ivan Magla - 4 Foto: Instagram
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Čini se da je Zara rado pristala na zajedničku fotografiju, a Ivan nije skrivao uzbuđenje zbog slučajnog susreta s jednom od najpoznatijih švedskih glazbenica, poznatom po hitovima poput "Lush Life", "Never Forget You", "Symphony" i "Ruin My Life".
Ivan Magla - 2 Foto: Instagram
Ivan Magla - 5 Foto: Instagram
Neočekivani susret brzo je privukao pažnju njegovih pratitelja, koji su u komentarima poručili da bi i sami voljeli doživjeti ovakvo iznenađenje tijekom ljetnog odmora, dok neki isprva nisu mogli vjerovati kako je uistinu riječ o švedskoj zvijezdi, koja je 12. srpnja imala koncert u Montreuxu u "Auditoriumu Stravinski".
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