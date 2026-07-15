Zgodni Hrvat skinuo majicu, pratitelji nisu gledali samo tetovaže i torzo kao od kamena

Glazbenik i model Vlaho Arbulić s pratiteljima je podijelio djeliće svog ljetnog odmora u Dubrovniku, gdje uživa u luksuznom okruženju, i morskim prizorima.

Glazbenik i model Vlaho Arbulić srpanjske dane iskoristio je za povratak u rodni kraj. Na svom Instagram profilu podijelio je seriju fotografija s odmora u Dubrovniku, a uz atraktivne prizore luksuznog ambijenta pažnju pratitelja privukla je i njegova emotivna poruka o životu, gubitku i unutarnjem miru.

Konavljanin je za ovogodišnji ljetni predah odabrao jedan od najluksuznijih hotela na Jadranu, poznat po elegantnom dizajnu, privatnosti i impresivnom pogledu na more. Na fotografijama pozira uz unutarnji bazen, šeta plažom i uživa u morskim prizorima, a u prvom planu ponovno je njegova besprijekorna tjelesna forma.

Vlaho Arbulić - 5 Foto: Instagram

Vlaho Arbulić - 4 Foto: Instagram

Na jednoj fotografiji snimio je selfie bez majice, otkrivši isklesane trbušne mišiće i tetovaže koje su postale njegov zaštitni znak, dok ga na drugima vidimo u opuštenim ljetnim kombinacijama tijekom šetnje uz more.

Vlaho Arbulić - 3 Foto: Instagram

Vlaho Arbulić - 2 Foto: Instagram

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No, osim fotografija, pratitelje je posebno zaintrigirao opis objave. Arbulić je na engleskom jeziku podijelio nekoliko introspektivnih misli:

"Čega se toliko bojiš izgubiti kada ti ionako ništa ne pripada? I gdje bi drugdje htio biti kada nema drugog mjesta osim ovdje? Budi miran i znaj da sam s tobom."

Vlaho Arbulić - 1 Foto: Instagram

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije, a mnogi su u komentarima pohvalili ne samo fotografije nego i poruku koja poziva na prisutnost u trenutku i oslobađanje od straha.

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Vlaho Arbulić već godinama uspješno balansira glazbenu karijeru, modeling i obiteljski život. U dugogodišnjoj je vezi s bivšom manekenkom i poduzetnicom Tatjanom Dragović, s kojom ima kćer Luce, a privatni život nastoji držati podalje od medijske pozornosti, dok s pratiteljima povremeno dijeli djeliće svojih putovanja i trenutaka odmora.

Vlaho Arbulić i kćerkica Luce - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Vlaho Arbulić i Tatjana Dragović, 2014. godina - 5 Foto: Nikša Duper/Cropix

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