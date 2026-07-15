Zgodni Hrvat skinuo majicu, pratitelji nisu gledali samo tetovaže i torzo kao od kamena

Glazbenik i model Vlaho Arbulić s pratiteljima je podijelio djeliće svog ljetnog odmora u Dubrovniku, gdje uživa u luksuznom okruženju, i morskim prizorima.
Glazbenik i model Vlaho Arbulić srpanjske dane iskoristio je za povratak u rodni kraj. Na svom Instagram profilu podijelio je seriju fotografija s odmora u Dubrovniku, a uz atraktivne prizore luksuznog ambijenta pažnju pratitelja privukla je i njegova emotivna poruka o životu, gubitku i unutarnjem miru.3 vijesti o kojima se priča ''znaš...'' Jelena Rozga za In Magazin otkrila hoće li nakon vjenčanja zadržati svoje prezime ''Kroz njegove oči'' Ella Dvornik oduševila novim fotografijama, pratitelji uvjereni: ''Zacopani preko glave'' odlazak pionirke Preminula je Hrvatica koju pamtimo po velikom doprinosu hrvatskom povijesnom uspjehu
Konavljanin je za ovogodišnji ljetni predah odabrao jedan od najluksuznijih hotela na Jadranu, poznat po elegantnom dizajnu, privatnosti i impresivnom pogledu na more. Na fotografijama pozira uz unutarnji bazen, šeta plažom i uživa u morskim prizorima, a u prvom planu ponovno je njegova besprijekorna tjelesna forma.
Vlaho Arbulić - 5 Foto: Instagram
Vlaho Arbulić - 4 Foto: Instagram
Na jednoj fotografiji snimio je selfie bez majice, otkrivši isklesane trbušne mišiće i tetovaže koje su postale njegov zaštitni znak, dok ga na drugima vidimo u opuštenim ljetnim kombinacijama tijekom šetnje uz more.
Vlaho Arbulić - 3 Foto: Instagram
Vlaho Arbulić - 2 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života
No, osim fotografija, pratitelje je posebno zaintrigirao opis objave. Arbulić je na engleskom jeziku podijelio nekoliko introspektivnih misli:
"Čega se toliko bojiš izgubiti kada ti ionako ništa ne pripada? I gdje bi drugdje htio biti kada nema drugog mjesta osim ovdje? Budi miran i znaj da sam s tobom."
Vlaho Arbulić - 1 Foto: Instagram
Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije, a mnogi su u komentarima pohvalili ne samo fotografije nego i poruku koja poziva na prisutnost u trenutku i oslobađanje od straha.
Galerija 8 8 8 8 8
Vlaho Arbulić već godinama uspješno balansira glazbenu karijeru, modeling i obiteljski život. U dugogodišnjoj je vezi s bivšom manekenkom i poduzetnicom Tatjanom Dragović, s kojom ima kćer Luce, a privatni život nastoji držati podalje od medijske pozornosti, dok s pratiteljima povremeno dijeli djeliće svojih putovanja i trenutaka odmora.
Vlaho Arbulić i kćerkica Luce - 3 Foto: Josip Moler/Cropix
Vlaho Arbulić i Tatjana Dragović, 2014. godina - 5 Foto: Nikša Duper/Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Znate li gdje je planula ljubav premijera Andreja Plenkovića i njegove supruge Ane?
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Najzgodnija sportska voditeljica Balkana istaknula bujne grudi u bikiniju: ''Božanstveno lijepa...''
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Nives Celzijus pokazala figuru u minijaturnom bikiniju i privukla sve poglede