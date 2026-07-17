Razgovarali smo s jednim od najtraženijih tenisača današnjice, otkrio nam je detalje prijateljstva s velikom zvijezdom

Vodimo vas u Umag na teniski turnir gdje je zaigrao jedan od najpopularnijih i najtraženijih tenisača današnjice - Flavio Cobolli. Na Wimbledonu je došao do četvrtfinala, što je iznenadilo čak i njegovu obitelji jer nisu bukirali smještaj toliko dugo, a na Roland Garrosu ovaj Talijan zaigrao je u finalu. Našoj Matei Slogar otkrio je i da je dobar prijatelj s Erosom Rammazotijem te zašto je umjesto svijetle nogometne karijere izabrao tenis.

Flavio Cobolli – 9. tenisač svijeta, nije propustio Umag i dolazak na Plava Laguna Croatia Open. U Umag ovaj 24-godišnjak iz Firence stigao je kao prava zvijezda nakon izvanrednih uspjeha na Wimbledonu i Rolland Garrosu.



''Uvijek je zadovoljstvo doći ovdje, obožavam ovaj turnir, s puno uspomena, imam ovdje cijelu obitelj, tim, prijatelje tako da je posebno biti ovdje'', rekao nam je.

Kako se osjeća nakon Wimbledona i Rolland Garrosa?

''Odlično, trava na Wimbledonu je jedan od najboljih osjećaja i turnira na svijetu. Dobro sam igrao, iako na kraju nije ispalo tako odlično, ali treba biti zadovoljan s četvrtfinalom Grand Slama'', kaže nam.

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In Magazin: Flavio Cobolli - 7 Foto: In Magazin

A da četvrtfinale nije očekivao, dokazuje i činjenica da je Flavio ostao bez smještaja posljednjih dana Wimbledona jer, čini se, iz njegova tima nisu očekivali tako visok plasman.



''Moj tata nije očekivao četvrtfinale, on je bukirao smještaj odnosno kuću za tjedan dana, ali prošli smo u drugi tjedan. Za zadnja 3 dana nam je pomogla jedna obitelj, kojoj smo beskrajno zahvalni, a iduće godine ćemo se truditi biti više profesionalni haha'', smije se.

In Magazin: Flavio Cobolli - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Flavio Cobolli - 8 Foto: In Magazin

Njegov otac Stefano, bivši profesionalni igrač, ujedno je njegov trener, što očito ne bi bilo moguće da je ovaj mladi tenisač zaplivao nogometnim vodama. Flavio je bio odličan nogometaš, smiješila mu se sjajna karijera, no umjesto nogometne, odabrao je tenisku lopticu i reket.

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Zašto je odabrao tenis umjesto nogometa?

''Zato što volim indiivdualni pristup, volim sam pobjeđivati, volim sam gubiti. Nisam toliko za tim tako da mislim da sam dobro odabrao'', kaže.

In Magazin: Flavio Cobolli - 2 Foto: In Magazin

Svjetsko prvenstvo koje se bliži svojem kraju, ni on ne propušta pratiti.

Italija se nije plasirana na svjetsko prvenstvo ove godine, za koga navija?

In Magazin: Flavio Cobolli - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Flavio Cobolli - 6 Foto: In Magazin

''Ha čuj nije ni Hrvatska nešto dobra zar ne? Haha. U svakom slučaju Hrvatska je puno bolja od Italije trenutačno. Ne znam navijao sam za Portugal oni su izgubili, navijao sam za Nizozemsku oni su izgubili isto tako i Norvežani...reći ću Argentina...'' kaže nam.

Kakvu glazbu voli slušati?

''Ja volim laku muziku, stariju talijansku koja opušta. Primjerice Gazelle, Giovanotti, Cremonini, Eros Ramazotti. Sve ono što danas nitko više ne sluša osim ako si Talijan pa ti je to u krvi'' te dodaje:

''Eros je stvarno legenda, moj dobar prijatelj, uvijek me prati po natjecanjima'', otkrio nam je.

In Magazin: Flavio Cobolli - 4 Foto: In Magazin

Prije glazbe ovom sportašu ipak dolaze sport i turniri na kojima mora biti u potpunosti fokusiran pa će kasnonoćni koncerti za Flavija ipak pričekati neke druge dane.

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