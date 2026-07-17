Pretraži
intervju za in magazin

Razgovarali smo s jednim od najtraženijih tenisača današnjice, otkrio nam je detalje prijateljstva s velikom zvijezdom

Piše Matea Slogar/I.G., Danas @ 18:55 inMagazin komentari
In Magazin: Flavio Cobolli - 5 In Magazin: Flavio Cobolli - 5 Foto: In Magazin

Vodimo vas u Umag na teniski turnir gdje je zaigrao jedan od najpopularnijih i najtraženijih tenisača današnjice - Flavio Cobolli. Na Wimbledonu je došao do četvrtfinala, što je iznenadilo čak i njegovu obitelji jer nisu bukirali smještaj toliko dugo, a na Roland Garrosu ovaj Talijan zaigrao je u finalu. Našoj Matei Slogar otkrio je i da je dobar prijatelj s Erosom Rammazotijem te zašto je umjesto svijetle nogometne karijere izabrao tenis.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Stiže "Svadba 2"
Nakon što je oborila sve rekorde
Potvrđeno snimanje nastavka "Svadbe"! Gledatelje čekaju još veći zapleti
Kolinda Grabar-Kitarović pokazala suvenir sa Svjetskog prvenstva
kakav dragulj!
Kolinda Grabar-Kitarović pokazala dragocjeni suvenir, njegova priča vraća u jedno od najvećih finala u povijesti
Amina Kajtaz Pinjo se susrela s papom Lavom XIV.
susret za pamćenje
Poseban trenutak za suprugu Farisa Pinje: "Bilo je to uistinu nezaboravno iskustvo"
Talijan Flavio Cobolli za IN magazin otkrio detalje prijateljstva s Erosom Rammazotijem
intervju za in magazin
Razgovarali smo s jednim od najtraženijih tenisača današnjice, otkrio nam je detalje prijateljstva s velikom zvijezdom
Zašto Hanka Paldum izbjegava plaže? ''Ne volim da me slikaju da sam ragolićena''
ima svoje razloge
Zašto Hanka Paldum izbjegava plaže? Nema čak ni kupaći kostim!
Severina objavila dirljive fotografije sa sinom Aleksandrom
već je pravi mladić!
Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
Mladen Grdović pokazao svoju oazu mira na moru
''zaslužio sam...''
Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira
Matko Jelavić o filmu ''Kako je počeo rat na mom otoku'' u Dnevniku Nove TV
''uzeli su bez pitanja...''
Matko Jelavić za Dnevnik Nove TV iznio svoju stranu priče o zabrani emitiranja kultnog hrvatskog filma!
Životna priča Giannija Versacea
velika tragedija
Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života
Umro Goran Bulatović Manza, suosnivač i prvi bubnjar legendarnih Partibrejkersa
''Bio si neponovljiv...''
Umro je suosnivač i prvi bubnjar legendarne grupe, od njega su se oprostili članovi benda
Maja Šuput i Bloom na odmoru u Marbelli 4
dnevna doza slatkoće
Pogledajte kako je Majin Bloom opet dokazao da je najveći šarmer među domaćim mališanima
Severina objavila dirljive fotografije sa sinom Aleksandrom 3
već je pravi mladić!
Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Splitske ambulante pune djece, širi se impetigo, zaraza slatkih krasti
Liječnica uputila upozorenje
Ambulante u gradu na obali pune djece: Brzo se širi neugodna zaraza
Influencer iz Srbije kritizirao izjave Ivice Dačića
Poslao poruku Dačiću
Mladić iz Srbije objavio video s Jadrana: "Ovo u Srbiji nitko ne prikazuje..."
Preminula djevojčica čija je kosa zapela u usisni odvod bazena
TALIJANSKO LJETOVALIŠTE
Bazen se pretvorio u smrtonosnu zamku: Djevojčici nije bilo spasa
show
Mladen Grdović pokazao svoju oazu mira na moru
''zaslužio sam...''
Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira
Severina objavila dirljive fotografije sa sinom Aleksandrom
već je pravi mladić!
Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
Thalia se fotografirala u bikiniju
Kraljica!
Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice!
zdravlje
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
Zarazna infekcija koja pogađa djecu
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
Od probave do tjelesne težine: Zašto su crijeva ključ ravnoteže u tijelu?
POKROVITELJ DONAT
Od probave do tjelesne težine: Zašto su crijeva ključ ravnoteže u tijelu?
zabava
Poruka dječaka iz Splita osvojila internet: "Koliko je ovo slatko. Bravo za malca!"
Što kažete?
Poruka dječaka iz Splita osvojila internet: "Koliko je ovo slatko. Bravo za malca!"
Snimili susret mačke i kobre, napeto sučeljavanje gleda se u jednom dahu
Čovječe!
Snimili susret mačke i kobre, napeto sučeljavanje gleda se u jednom dahu
Postavili noćnu kameru kako bi uhvatili krivca na djelu, ali ni oni nisu očekivali ovakav rezultat
Nije im lako
Postavili noćnu kameru kako bi uhvatili krivca na djelu, ali ni oni nisu očekivali ovakav rezultat
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Nije im se svidjelo
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
Lakrdija se nastavlja
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
Pustili mu Ljiljane na povijesnom meču u Umagu: "Ovo je prvi put da mi se takvo nešto dogodilo"
ušli u povijest
Pustili mu Ljiljane na povijesnom meču u Umagu: "Ovo je prvi put da mi se takvo nešto dogodilo"
tv
Tajne prošlosti: Jako se brine za njega i želi da bude oprezan
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Jako se brine za njega i želi da bude oprezan
Daleki grad: Nakon burnog događaja paljenja zemlje stiže kontranapad
DALEKI GRAD
Nakon burnog događaja paljenja zemlje stiže kontranapad
Tajne prošlosti: Štiti će je bez obzira na sve
TAJNE PROŠLOSTI
Štiti će je bez obzira na sve
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju pravi odgovor
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju pravi odgovor
Nerazvikani otok: Mjesto na kojem možete osjetiti pravi duh talijanskog juga
Miljenik filmaša
Nerazvikani otok: Mjesto na kojem možete osjetiti pravi duh talijanskog juga
Divlja i predivna: Skrivena plaža na Korčuli koja će vas očarati svim nijansama plave
Crni biser
Divlja i predivna: Skrivena plaža na Korčuli koja će vas očarati svim nijansama plave
novac
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
10 godina Addiko banke
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Warren Buffett izbacio Zakladu Gates iz donacija vrijednih gotovo 6 milijardi dolara
Prvi put u 20 godina
Warren Buffett izbacio Zakladu Gates iz donacija vrijednih gotovo 6 milijardi dolara
lifestyle
Ponuda kompleta na sniženju
PUN POGODAK
Pronašli smo 13 odličnih kompleta na sniženju, nosit ćete ih cijelo ljeto
Recept za tortilje s tikvicama i sirom
GOTOVO ZA TREN
Brze tortilje s tikvicama i sirom koje se mogu jesti za doručak, ručak i večeru
U moru lanenih haljina jedan je komplet na Stradunu potpuno ukrao pozornost
dubrovačka moda
U moru lanenih haljina jedan je komplet na Stradunu potpuno ukrao pozornost
sve
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Nije im se svidjelo
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
Lakrdija se nastavlja
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
Mladen Grdović pokazao svoju oazu mira na moru
''zaslužio sam...''
Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene